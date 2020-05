Brasiilias lisandus ööpäevaga ligi 20 000 uut koroonajuhtumit

Kokku on Brasiilias nakatunuid nüüd 291 579, mis annab maailmas kolmanda koha USA ja Venemaa järel, vahendab CNN.

Surmajuhtumeid lisandus Brasiilias ööpäevaga 888 ja kokku on neid nüüd 18 859, teatas tervishoiuministeerium.

Brasiilia kongressi alamkoda kiitis heaks seaduseelnõu, mis muudaks isiklike kaitsevahendite kasutamise avalikes kohtades kohustuslikuks. Eelnõu vajab ka senati ja paremäärmusliku presidendi Jair Bolsonaro heakskiitu. Viimane kannab kaitsemaski väga harva.

Brasiilia suurima linna São Paulo linnapea on hoiatanud, et tervishoiusüsteem saab väga kiiresti ülekoormatud, kui elanikud sotsiaalset distantsi ei hoia. 12 miljoni elanikuga linna võimud kuulutasid välja viis puhkepäeva, et panna elanikke kodus püsima.

Bolsonaro peab potentsiaalseks imerohuks koroonaviiruse vastu malaariaravimit klorokviini, kuigi selle mõju Covid-19 vastu pole tõestatud. Eeskuju võtab ta selles oma aatekaaslaselt, USA presidendilt Donald Trumpilt, kes on teatanud, et võtab ka ise klorokviini.

Eile kirjutas Bolsonaro Twitteris, et antakse välja uued juhised klorokviini kasutamise laiendamiseks.

Brasiilia meditsiiniametkond kiitis klorokviini vähem mürgiseks derivatiiviks nimetatud hüdroksüklorokviini kasutamise aprillis heaks koroonaviiruse tõsiste juhtumite puhul, kui arst ja patsient sellega nõus on. Bolsonaro on nõudnud ravimi kasutamist ka vähem tõsiste juhtumite puhul.

