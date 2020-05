Brasiilias kasvas koroonaviirusesse haigestunute arv ööpäevaga 33 000 võrra

Surmajuhtumite arv ületas Prantsusmaa oma ja jääb nüüd alla vaid Ameerika Ühendriikidele, Suurbritanniale ja Itaaliale. Lõuna-Ameerika rahvas on alates puhangu algusest teatanud 498 440 kinnitatud koroonaviiruse juhtumist, olles selle arvuga teisel kohal ainult Ameerika Ühendriikide järel, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Koroonaviiruse põhjustatud hingamisteede haiguse COVID-19 tõttu surnute arv kasvas Brasiilias 28 834-ni, kellest viimase 24 tunni jooksul suri 956 inimest, teatas tervishoiuministeerium.

Brasiilia valitsus valmistub aga samal ajal leevendama karantiinipiiranguid hoolimata rahvatervise ekspertide hoiatustest, et halvim on veel ees. Brasiilia parempoolne president Jair Bolsonaro on epideemia tõsidust pisendanud ja kritiseerinud majanduse halvamise ning laialdase tööpuuduse kaasa toonud karantiine.

