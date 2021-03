Brasiilias jõuti esimest korda enam kui 2000 koroonasurmani ööpäevas

Ööpäeva jooksul registreeriti Brasiilias kokku 2286 surmajuhtumit, vahendab BBC News.

Ekspertide sõnul on nakatumine kiirenenud nakkavamate mutatsioonide tõttu.

Endine president Luiz Inácio Lula da Silva ründas eile praeguse riigipea Jair Bolsonaro „lolle” otsuseid pandeemia käigus.

Haigusjuhtumite arvu kasv on pannud tervishoiusüsteemi enamikus Brasiilia suurlinnades tohutu surve alla ja paljudes kohtades ollakse kokkuvarisemise äärel, teatas FIOCRUZ-i instituut.

Eile lisandus Brasiilias 79 876 uut nakatumisjuhtumit, mis on suuruselt kolmas arv ühe päeva kohta. Juhtumite arvu kasvus süüdistatakse ülimalt nakkavat mutatsiooni P1, mis arvatakse olevat pärit Amazonase osariigi pealinnast Manausist.

FIOCRUZ-i instituudi teatel on haiglate intensiivraviosakondade täituvus 15 osariigi pealinnades, sealhulgas riigi suurimates linnades São Paulos ja Rio de Janeiros, üle 90%.

Teadete kohaselt on intensiivraviosakonnad pealinnas Brasílias täis ning Porto Alegres ja Campo Grandes on nende vastuvõtuvõime ületatud.

„Kui me ei alusta siin väga varsti elanikkonna vaktsineerimist, muutub see massitragöödiaks,” ütles Brasiilia epidemioloog Pedro Hallal BBC-le.

Rio Grande do Suli osariigis töötav Hallal ütles, et inimesed tunnevad, et föderaalvalitsus on nad hüljanud.

President Bolsonaro on koroonaviiruse ohte pidevalt pisendanud. Ta on vastu ka regionaalsel tasemel kehtestatud piirangutele ja väidab, et kahju majandusele on hullem kui viiruse enda mõju.

Esialgsed andmed viitavad sellele, et Brasiilia mutatsioon P1 võib olla kaks korda nakkavam kui algne viirus. Samuti viitavad andmed sellele, et uus mutatsioon võib olla nakkav ka algse viiruse läbipõdenutele. Uuesti haigestumise võimalus on 25-60%.

Eelmisel nädalal teatas FIOCRUZ-i instituut, et P1 on vaid üks mitmest murettekitavast variandist, mis on 6-8 osariigis domineerivaks muutunud.

„See informatsioon on aatomipomm,” ütles Roberto Kraenkel Brasiilia Covid-19 vaatluskeskusest ajalehele Washington Post.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus nimetas olukorda Brasiilias väga murettekitavaks ja hoiatas viiruse leviku eest ka mujal Lõuna-Ameerikas.