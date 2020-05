Brasiilia suurima linna São Paulo haiglad on linnapea sõnul kokkuvarisemise äärel

São Paulo on üks Brasiilia rängimaid koroonakoldeid, kus on seni surnud ligi 3000 inimest, vahendab BBC News.

Laupäeval möödus Brasiilia nakatunute arvult Hispaaniast ja Itaaliast ning tõusis maailmas neljandale kohale.

Tervishoiuministeerium teatas 7938 uuest nakatumisjuhtumist viimase 24 tunni jooksul, mis tõstis koguarvu 241 000-ni. Rohkem on nakatunuid vaid USA-s, Venemaal ja Suurbritannias.

Surmajuhtumeid oli Brasiilias ööpäeva jooksul 485, mis kasvatas koguarvu 16 118-ni. See on maailmas viiendal kohal.

Brasiilia tervishoiueksperdid on hoiatanud, et nakatumiste tegelik arv riigis võib olla palju suurem kui ametlikud andmed, sest testitud on vähe inimesi.

Brasiilia paremäärmuslasest presidenti Jair Bolsonarot on nii kodu- kui ka välismaal teravalt kritiseeritud. Eile eiras ta ülemaailmset soovitust sotsiaalse distantsi hoidmiseks, kui poseeris pealinnas Brasílias koos toetajate ja lastega fotograafidele.

Linnapea Covas ütles, et peab kriisiläbirääkimisi São Paulo osariigi kuberneri João Doriaga karmi karantiini kehtestamiseks nakatumise aeglustamiseks enne, kui haiglad ülekoormatud saavad. Doriale allub politsei ja tema toetus on karantiini õnnestumiseks hädavajalik.

São Paulo linnas elab umbes 12 miljonit inimest ja enamik on sotsiaalse distantsi hoidmist eiranud.

President Bolsonaro on São Paulos populaarne ja ta on korduvalt väitnud, et distantsi hoidmine kahjustab ainult majandust.

Eelmisel nädalal astus tagasi Brasiilia tervishoiuminister Nelson Teich, kes oli ametis vähem kui kuu. Teich astus tagasi pärast seda, kui kritiseeris avalikult Bolsonaro korraldust lubada avada spordisaalid ja ilusalongid. Teichi eelkäija vallandati Bolsonaroga ei meelt olemise eest.

