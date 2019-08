Brasiilia saadab sõjaväe Amazonase põlengutega võitlema

President Jair Bolsonaro välja antud dekreediga antakse luba sõdurite paigutamiseks piirkonna looduskaitsealadele, põlismaadele ja piirialadele.

Otsus tuli pärast Euroopa riigijuhtide tugevat survet.

Bolsonaro on kritiseerinud teiste rahvaste reageeringut, nõudes, et tulekahjusid "ei kasutataks ettekäändena" karistussanktsioonide kehtestamiseks.

See saabus pärast seda, kui Prantsusmaa ja Iirimaa teatasid, et nad ei ratifitseeri Lõuna-Ameerika riikidega ulatuslikku kaubandustehingut, kui Brasiilia ei tee rohkem Amazonase põlengute lahendamiseks

Arvatakse, et paljud tulekahjud on algatatud tahtlikult: kahtlus langeb ennekõike põllumeestele, kellele on kasulik, kui neil on rohkem maad.

Bolsonaro on avaldanud toetust Amazonase alade raidamiseks põllumajanduse või kaevandamise tarbeks ning on seisnud silmitsi karmi kriitikaga ekspertide ja keskkonnakampaaniate läbiviijate poolt, kelle sõnul on tema administratsioon andnud vihmametsade hävitamisele rohelise tule.

Brasiilia president seisab silmitsi ka rahvusvaheliste sanktsioonide võimalusega. Soome rahandusminister on juba kutsunud ELi üles kaaluma Brasiilia veiseliha impordi keelamist.

Reedeses teleavalduses ütles Bolsonaro, et metsatulekahjud lõõmavad "terves maailmas" ja "ei saa olla ettekäändeks võimalike rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamiseks".

Ta kinnitas, et andis relvajõududele loa tulekahjude vastu võitlemiseks. "Olen sõjaväelasena õppinud armastama Amazonase metsa ja tahan seda kaitsta," sõnas ta.

Määrus ise oli oma sõnastuses üsna ebamäärane, kuid täpsustas, et sõjavägi saadetakse piirkonna looduskaitsealadele, põlismaadele ja regiooni piirialadele.