Brasiilia riigipea lendas Jaapanisse G20 tippkohtumisele tohutu narkolaadungiga

Arvatav narkootikumide smugeldaja oli varulennukil, mis tõenäoliselt transportis samal ajal president Bolsonaro julgeolekumeeskonna ametnikke, sest viimane suundus Jaapanisse hoopis teise lennukiga, vahendab uudistekanal BBC.

Turvakontrolli ajal, mil Brasiilia õhuväe lennuk Hispaanias Sevillas peatus, leiti süüdistatava väikesest kohvrist 39 kotikest kokaiiniga. „Ta ei püüdnud isegi riietega seda varjata,“ märkis kohaliku politsei esindaja ajalehele El País.

64-aastane riigipea Bolsonaro kinnitas mehe vahistamist teisipäeva õhtul. „Andsin kaitseministrile käsu viivimatatult koos Hispaania politseiga tööle asuda, tegemaks kindlaks faktid ja jätkamaks koostööd uurimise igas etapis, ja käivitada juurdlus sõjaväepolitsei suhtes,” ütles president.

Teda teavitati juhtunust, mida Bolsonaro nimetas „vastuvõetamatuks”, nõudes oma Twitteri kontol muu seas kuriteo „kohest uurimist ja süüdlase ranget karistamist”.

Asepresident Hamilton Mourao ütles hiljem ajakirjanikele Brasiilias, et narkootikumide smugeldamise kahtlusega ohvitser pidi liituma riigipea lennukiga pärast vahemaandumist Hispaanias, tagamaks, et ta on Jaapanisse jõudmisel kohe kiiresti kättesaadav.