Brasiilia raiub maha vihmametsa, ent president soovitab rahval hoopis poole vähem roojata

Ta tegi oma avalduse kriitikute poole pöördudes, kes süüdistavad teda üha kiirenevas vihmametsade mahavõtmises, vahendab uudistekanal Metro.

Täpsemalt esines Bolsonaro tavatu soovitusega pärast seda, kui ajakirjanik küsis temalt, kas ta teab, kuidas planeeti päästa, majandust kasvatada ja seda tehes ka elanikkonda toita.

Ta vastas: "Piisab, kui süüa natuke vähem. Te räägite keskkonna saastamisest. Piisab, kui roojata igal teisel päeval. See on parem kogu maailmale."

Teadete kohaselt põhjustavad olulise osa kliimamuutustest vihmametsa raadamine ja põllumajandus.

Bolsonaro on olnud surve all pärast seda, kui Brasiilia Riikliku Kosmoseuuringute Instituudi (INPE) andmed näitasid, et viimase aasta jooksul on Amazonase vihmametsade maharaiumine kasvanud 300 protsenti.

Riigipea vallandas selle peale aga INPE juhi, väites, et andmed olid eksitavalt kujundatud, et need tunduks sensatsioonilised.

Brasiilia keskkonnaminister Ricardo Salles ütles, et valitsusel on plaan raadamise vastu võidelda, millest ta räägib täpsemalt järgmisel kuul.

Bolsonaro valitsuse ajal on järsult langenud puidu konfiskeerimine ja süüdimõistvad otsused keskkonnakuritegude eest.