Brasiilia president Bolsonaro koroonasurmade kiirenevast kasvust: ja siis?

Viimasel ajal on surmajuhtumite arv Amazonase vihmametsade suurimas linnas Manausis nii kiiresti kasvanud, et peamine kalmistu matab ühishaudadesse viis kirstu korraga, vahendab Reuters.

Varsti oodatakse linnas kirstude lõppemist.

„Siin on kaos,” ütles Maria Garcia, kes ootas kolm tundi järjekorras, et saada surmatunnistust oma 80-aastase vanaisa matmiseks.

Amazonase osariigi pealinn Manaus oli esimene Brasiilia linn, kus said täis kõik olemasolevad intensiivravikohad, aga ametnikud hoiatavad, et mitmeid teisi linnu ootab sama olukord. Eile registreeriti Brasiilias 6276 uut koroonaviirusega nakatumise juhtumit, mis on uus rekord.

Brasiilia tervishoiuministeerium teatas 449 surmajuhtumist viimase 24 tunni jooksul, mis on kasvatanud surmajuhtumite arvu kokku 5466-ni. Nakatumisjuhtumeid on kokku kinnitatud 78 162.

Rio de Janeiros on kalmistud kiirendanud maapealsete hauakambrite ehitamist surnud patsientide mahutamiseks. Manausi surnumatjad on teadete kohaselt matnud kirste ka üksteise otsa, aga linn peatas sellise tegevuse leinavate omaste survel.

Brasiilia paremäärmuslik president Bolsonaro, kes on nimetanud viirust „väikeseks külmetuseks”, sattus oma kommentaaride eest taas ränga kriitika alla.

„Ja siis? Mul on kahju, aga mida ma teie arvates tegema pean?” küsis Bolsonaro teisipäeval ajakirjanikelt ja teatas, et ei saa imesid korda saata.

Kiirenev surmajuhtumite arvu kasv Brasiilias on kõige murettekitavam areng tõusva majandusega riikides, hoiatasid Deutsche Banki analüütikud eile.

Manausis, mis on mujalt riigist ligipääsetav ainult lennukiga või laevaga mööda jõge, kogunevad surnukehad külmutuskonteineritesse.

Brasiilia uus tervishoiuminister Nelson Teich ütles, et Manaus on praegu absoluutne prioriteet. Teichi sõnul lendab täna Manausi lennuk hingamisaparaatidega. Eelmise tervishoiuministri vallandas Bolsonaro selle eest, et ta nõudis rangete karantiinimeetmete kehtestamist, mida president vajalikuks ei pea.