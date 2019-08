Brasiilia paremäärmuslik president süüdistas Amazonase rekordpõlengute süütamises valitsusväliseid organisatsioone

Bolsonaro tõenditeta ning keskkonna- ja kliimaekspertide vaidlustatud väited ajasid kriitikud raevu ja kutsusid esile ülemaailmse kasvava sotsiaalmeediakampaania ohtude kohta, millega üks peamisi kliimamuutuse vastaseid kaitsevalle, Amazonase vihmamets silmitsi seisab, vahendab Reuters.

#PrayforAmazonas („Palvetage Amazonase eest”) oli kolmapäeval Twitteris maailma tippteema ning miljonid inimesed väljendasid oma muret Amazonase tuleviku pärast Instagramis ja Facebookis. Et ülemaailmne teadlikkus kasvab, ähvardavad Bolsonaro avaldused tekitada tema valitsusele süveneva kriisi.

Facebooki otseülekandes kohaliku aja järgi kolmapäeva hommikul ütles Bolsonaro, et „kõik viitab sellele”, et valitsusvälised organisatsioonid lähevad Amazonasesse, et mets „põlema panna”. Kui Bolsonarolt küsiti, kas tal on oma väidete kinnituseks tõendeid, ütles ta, et tal ei ole „kirjalikku plaani”, ja lisas, et „nii seda ei tehta”.

Endine armee kapten ütles, et motiiv võib olla valitsusväliste organisatsioonide finantseerimise kärpimine tema valitsuse poolt.

„Kuritegevus on olemas,” ütles Bolsonaro. „Need inimesed tunnevad rahast puudust.”

Seotud lood: Brasiilia Amazonase vihmametsades on avastatud rekordarv tulekahjusid

Bolsonaro sõnul teeb tema administratsioon tööd Amazonase põlengute kontrolli alla saamiseks. Need on sel aastal saavutanud rekordilise ulatuse. Brasiilia kosmoseuuringute instituut INPE on tänavu seni avastanud 72 843 metsatulekahju, mida on eelmise aastaga võrreldes 83% rohkem.