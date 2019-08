Brasiilia osariikide kubernerid kardavad Bolsonaro tõttu sanktsioone ja mainekahju

„Kui Brasiilia ennast rahvusvahelisel tasemel isoleerib, seisab ta silmitsi tõsiste majandussanktsioonidega meie tootjate vastu,” ütles Maranhão osariigi kuberner Flávio Dino eile kuberneride kohtumisel Brasiilia presidendi Jair Bolsonaroga, vahendab AFP.

Bolsonaro oli enne seda nõudnud Prantsusmaa presidendilt Emmanuel Macronilt vabandust, enne kui võtab vastu G7 riikide pakutud abi kustutustöödeks. Bolsonaro heitis Macronile ette, et Macron on nimetanud teda valetajaks ja seadnud kahtluse alla Amasoonia suveräänsuse.

„Ma arvan, et nüüd peame me oma probleemidega tegelema ja andma maailmale märku keskkonnadiplomaatiast, sest see on põllumajanduse jaoks fundamentaalse tähtsusega. Muidu kannatame me ränga maine kahju all, mis juba praegu annab põhjust muretsemiseks,” ütles Pará osariigi kuberner Hélder Barbalho.