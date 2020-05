Brasiilia ööpäevane nakatumiste arv jõudis rekordilise ligi 14 000-ni, aga president nõuab piirangute kaotamist

Ladina-Ameerika riikidest on koroonaviirus kõige rängemini tabanud just Brasiiliat. Kokku on seal nakatumisjuhtumeid 202 918 ja surnud on 13 933 inimest, selgub tervishoiuministeeriumi andmetest, vahendab Reuters.

Bolsonaro peab osariikide ja kohalike võimude sotsiaalse distantsi hoidmise meetmeid majandust hävitavateks ning pöördus eile oma majanduse taasavamise kampaaniaga äriringkondade poole.

Videokonverentsil majandusjuhtidega käskis Bolsonaro „mängida karmilt” Brasiilia suurima rahvaarvuga ja rikkaima, riigi majanduse veduriks nimetatud São Paulo osariigi kuberneri João Doriaga, kes on andnud välja sotsiaalse distantsi hoidmise korraldused ja öelnud, et ei allu Bolsonaro viimasele korraldusele avada spordiklubid ja ilusalongid.

„Üks mees otsustab São Paulo tulevikku,” ütles Bolsonaro Doriale viidates. „Ta otsustab Brasiilia majanduse tulevikku. Kogu lugupidamise juures, te peate kubernerile helistama ja mängima karmilt, mängima karmilt, sest see on tõsine asi, see on sõda. Kaalul on Brasiilia.”

São Paulo osariigis, mis annab kolmandiku Brasiilia majandustoodangust, on haiglad riigi kõige hullema haiguspuhangu tõttu viimse piirini viidud.

Kuberner Doria on kutsunud elanikke siseruumides püsima ja andnud korralduse kõigi mittehädavajalike teenuste sulgemiseks kuni 31. maini. Bolsonaro on aga püüdnud Doria tegevust õõnestada, kuulutades üha rohkem teenuseid hädavajalikeks.

Doria on üks vähemalt kümnest kubernerist, kes on öelnud, et ei allu Bolsonaro avamiskorraldusele.

„Kas inimesed surevad? Kahjuks inimesed surevad. Kahjuks, ükskõik, mis me teeme, sulgemisega või ilma, kaotame me jätkuvalt elusid,” on Bolsonaro öelnud. „Elude arv, mis kaotatakse majanduskaose tõttu sulgemiste pärast, saab olema palju suurem.”

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!