Brasiilia koroonakarantiini eitajast president nakatus viirusesse

Brasiilia president Jair Bolsonaro ütles otse-eetris, et on nakatunud koroonasse. "See (test - toim.) tuli tagasi positiivsena," teatas maskis Bolsonaro ajakirjanikele. Brasiilia president on varasemalt haiguse tõkestamiseks vajalikke meetmeid pisendanud, lisaks väitis 65-aastane president, et kui ta nakatubki haigusesse, paraneb kiiresti, sest oli kunagi kõva sportlane.

Märtsist saadik, kui Brasiilias suri esimene inimene koroonaviiruse tõttu, jätkas president avalikel üritustel käimist, tihtipeale ei kandnud ta ka maski.

Bolsonaro on korduvalt õhutanud inimesi tagasi tööle minema, olenemata tõsiasjast, et Brasiilias on üle poole miljoni aktiivse haigusjuhu, lisaks on viiruse tõttu surnud üle 65 000 inimese. Brasiilia pole sarnaselt USAle suutnud haiguse levikut efektiivselt takistada ning üha rohkem kodanikke nakatub.

Aprilli keskel vallandas Bolsaonaro inimesi distantsi hoidma ja kodus püsima kutsunud tervishoiuministri. Aprilli lõpus kasvas surmajuhtumite arv Amazonase vihmametsade suurimas linnas Manausis nii kiiresti, et ühishaudadesse mateti viis kirstu korraga. Muu hulgas on president nimetanud koroonat "väikeseks külmetuseks".