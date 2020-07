Brasiilia koroonakarantiini eitajast president Bolsonaro teatas, et käis kopsu-uuringul

„Ma olen nüüd haiglast tagasi, mulle tehti kopsu-uuring, minu kopsud on puhtad, okei? Ma läksin mõni aeg tagasi Covidi läbivaatust tegema, aga kõik on okei,” ütles Bolsonaro, vahendab CNN.

Maski kandnud Bolsonaro hoiatas inimesi, et nad talle lähedale ei tuleks.

„Te ei saa mulle väga lähedale tulla, okei? Soovitus kõigile,” ütles Bolsonaro.

CNN küsis presidendi pressiesindajalt Cíntia Macedolt, kas Bolsonarol on palavik.

„Meil ei ole seda informatsiooni. Me ei kinnita seda informatsiooni praegusel hetkel,” vastas Macedo.

Presidendi büroo teatas, et testitulemusi on oodata täna.

Paljud Bolsonaro oponendid on avaldanud avalikult lootust, et tulemused on positiivsed. Presidendi poeg Carlos Bolsonaro mõistis Twitteris hukka „tohutu arvu inimesi”, kes soovivad tema isa surma. Carlos Bolsonaro kaebas, et neid üleskutseid mõistetakse hukka valikuliselt, sealhulgas rahvusvahelises kogukonnas, ning lisas, et tema isa vastaseid ei saada edu.

CNN teatas mais, et Bolsonaro kolm erinevat koroonaviiruse testi on osutunud negatiivseks. Need tehti 12.-17. märtsil pärast seda, kui Bolsonaro naasis kahepoolselt kohtumiselt USA presidendi Donald Trumpiga Floridas ja mitmed tema kaaskonna liikmed andsid positiivse proovi.

Koroonaviirusega nakatunute ja surmajuhtumite arvult on Brasiilia USA järel maailmas teisel kohal. Surnud on seal üle 65 000 inimese ja nakatumisjuhtumeid on 1 623 284.

Varem on Bolsonaro avalikkuse ees esinenud ilma maskita ja näiteks oma toetajaid emmanud. Ta on õhutanud riiki avama, kuigi juhtumite arv kasvab, ning on kritiseerinud osariikide ja kohalike võimude jõupingutusi viiruse ohjeldamiseks sotsiaalse distantsi hoidmise ja muude karantiinimeetmetega.

Bolsonaro sõnul võivad karantiini majanduslikud tagajärjed olla hullemad kui viirus ise. Eelmisel nädalal pani Bolsonaro veto seadusele, mis oleks kohustanud avalikes kohtades maski kandma.

