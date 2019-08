Brasiilia keelas 60 päevaks tule tegemise maa metsast puhastamiseks

Brasiilia juhtivad keskkonnakaitsjad hoiatasid aga eile, et hullemad põlengud on alles ees, vahendab BBC News.

Lõuna-Ameerika riikide esindajad kogunevad kriisi arutama järgmisel nädalal.

Brasiilia prokuratuur on uurinud väiteid, et osa tulekahjudest on põhjustanud maa ebaseaduslik puhastamine ja presidendi dekreet keelab nüüd põlengute süütamise sellel eesmärgil kogu riigis.

On siiski kolm erandit: põlengute süütamist võivad lubada keskkonnavõimud taimede tervisega seotud põhjustel, seda võidakse teha ennetavalt metsatulekahjudega võitlemiseks ning seda on lubatud teha põlisrahvastel traditsioonilise põlluharimise osana.

Metsaraiet jälgiva organisatsiooni Mapbiomas juht Tasso Azevedo kirjutas Brasiilia ajalehes O Globo, et maad metsast puhastavad inimesed raiuvad puud ja muu taimestiku maha ja jätavad need nädalateks seisma, kuni see on kuivem, ja süütavad alles siis.

Praegused põlengud on Azevedo sõnul aprillis, mais ja juunis toimunud maa metsast puhastamise tagajärg. Juulis ja augustis kasvas metsaraie aga kiiresti, mis viitab sellele, et on palju põlevat materjali, mis ootab süütamist.

Azevedo kutsus üles keelama tule kasutamise Amasoonias kuni kuiva aastaaja lõpuni novembris.

Veel nõudis Azevedo kiiret tegutsemist metsaraie lõpetamiseks. Tema sõnul on see ülekaalukalt ebaseaduslik ja seotud kuritegelike organisatsioonidega, mis tegelevad puiduvarguste, kullakaevandamise ja maahõivamisega.