Brasiilia instituut hoiatas, et sealne tervishoiusüsteem on kokkuvarisemise äärel

Rio de Janeiros asuv instituut hoiatas, et üle 80% intensiivraviosakondade vooditest on hõivatud Brasiilia 27 osariigi pealinnadest 25-s, vahendab BBC News.

Eile registreeriti Brasiilias taas koroonasurmade päevane rekord, mis on nüüd 1972. Kokku on Brasiilias pandeemia algusest alates surnud 266 000 inimest ja nakatumisi on olnud 11 miljonit.

FIOCRUZ-i andmetel on 15 osariigi pealinnades intensiivraviosakondade täituvus üle 90%, sealhulgas riigi suurimates linnades São Paulos ja Rio de Janeiros ning pealinnas Brasílias.

Kahes linnas, Porto Alegres ja Campo Grandes, on intensiivraviosakondade vastuvõtuvõime ületatud.

Raportis hoiatatakse, et arvud näitavad tervishoiusüsteemide ülekoormust ja isegi kokkuvarisemist.

„Võitlus Covid-19 vastu kaotati 2020. aastal ja ei ole pisimatki võimalust nende traagiliste asjaolude ümberpööramiseks 2021. aasta esimeses pooles,” teatas FIOCRUZ-i epidemioloog Jesem Orellana AFP-le. „Parim, mis me teha saame, on loota massivaktsineerimise imele või pandeemia juhtimise radikaalsele muutusele. Täna on Brasiilia oht inimkonnale ja vabaõhulaboratoorium, kus reegel näib olevat juhtimise karistamatus.”

Eelmisel nädalal ütlesid eksperdid Brasiilia suurimale majanduslehele Valor Econômico, et surmade arv ületab peagi 2000 päevas. Nad hoiatasid, et ainus viis selle vältimiseks oleks see, kui föderaalvalitsus võtaks üle viirusevastase võitluse üleriikliku koordineerimise ning nõuaks sulgemisi ja maskide kandmist ning käivitaks massivaktsineerimise.

Seni on Brasiilias esimese vaktsiinidoosi saanud üle kaheksa miljoni inimese, mis on vaid veidi üle nelja protsendi elanikkonnast.

Eile lisandus üle 70 000 uue nakatumise, mida on eelmise nädalaga võrreldes 38% rohkem, teatas kohalik meedia. Hiljutist nakatumise kasvu seostatakse ülimalt nakkava viiruse mutatsiooniga, mis arvatakse olevat pärit Amazonase osariigi pealinnast Manausist.

Kõigest hoolimata jätkab Brasiilia president Jair Bolsonaro viiruse tähtsuse pisendamist ning kutsus hiljuti koroonaviiruse üle vingumist lõpetama.