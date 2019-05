Brasiilia erinevates vanglates leiti surnuna 40 kinnipeetut

Viimased surmad, mis leidsid aset Amazonase osariigis, näivad võimude teatel kõik olevat toimunud lämbumise tagajärjel, vahendab BBC News.

Personal leidis ohvrid rutiinse kontrolli käigus neljast erinevast vanglast.

Vanglatesse saadeti olukorda kontrollima eriüksused.

Lisaks sellele sai eile mitmeid vange vigastada, teatas Brasiilia uudisteväljaanne Globo.

Suurem osa ohvreid leiti Antônio Trindade karistusasutusest Manausi lähedal. Surmadest teatati aga ka Puraquequaras ja Amazonase osariigi esialgsetes kinnipidamiskeskustes.

Kohalik kuberner Wilson Lima nimetas olukorda eile kriisiks.

Pühapäeval puhkesid külastustundide ajal kokkupõrked Amazonase Anísio Jobimi karistuskompleksis.

Vange torgati teritatud hambaharjadega ja kägistati surnuks.

Brasiilias on maailma suuruselt kolmas vangide arv – selle aasta aprilli seisuga 712 305.

Vange on ligi kaks korda rohkem, kui on vanglate ametlik mahutavus. See on viinud tõsise ülerahvatatuseni, mis tekitab jõukude vahelist vägivalda, rahutusi ja mõnikord põgenemiskatseid.

Katsed vanglasüsteemi reformida ja kontrolli tugevdada on toonud kaasa mõjukate kuritegelike jõukude vastupanu. Need tegutsevad nii vanglates kui väljaspool neid. Jõugud korraldasid varem sel aastal umbes 80 rünnakut avalike hoonete, pankade, busside ja tanklate vastu. Arvatakse, et paljud rünnakud olid kättemaks reformiplaanide vastu.