Brasiilia Amazonase vihmametsades on avastatud rekordarv tulekahjusid

Brasiilia Riiklik Kosmoseuuringute Instituut (INPE) teatas, et satelliidiandmed näitavad tulekahjude arvu 83-protsendist suurenemist võrreldes 2018. aasta sama perioodiga, vahendab BBC News.

Tulekahjude suits põhjustas esmaspäeval São Paulos elektrikatkestuse, mis kestis päevasel ajal neli tundi. Tugev tuul tõi suitsu kohale enam kui 2700 kilomeetri kauguselt Amazonase ja Rondônia osariikidest.

Looduskaitsjad on süüdistanud Brasiilia presidenti Jair Bolsonarot, väites, et tema on julgustanud metsalangetajaid ja farmereid maad metsast puhastama.

USA kosmoseagentuur NASA teatas, et üldine tulekahjude aktiivus Amazonase basseinis on veidi alla keskmise. Kui aktiivsus on suurenenud Amazonases ja Rondônias, siis kahanenud on see Mato Grosso ja Pará osariikides.

Brasiilias tekib tulekahjusid kuival perioodil tihti iseeneslikult, aga neid süüdatakse ka tahtlikult, et vabastada maad ebaseaduslikult karjakasvatuseks.

INPE teatas, et avastas perioodil jaanuarist kuni augustini üle 72 000 tulekahju, mis on suurim arv pärast arvepidamise algust 2013. aastal. Alates eelmisest neljapäevast on peamiselt Amazonase piirkonnas avastatud üle 9500 metsatulekahju.