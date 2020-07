Botswanas on kahe kuuga salapäraselt surnud üle 350 elevandi

Alates mai algusest on Okavango jõe deltas märgatud enam kui 350 elevandirümpa. BBC teatel ei oska veel keegi öelda, miks loomad surevad. Valitsuse kinnitusel peab proovide laboritulemusi veel nädalaid ootama.

Kohalikud looduskaitsjad teatasid märkasid esimesi surnukehasid mai alguses, kui lendasid jõe delta kohal. Kolmetunnise lennu ajal loendati 169 elevandi laipa. Kuu aega hiljem tuvastati täiendavate uurimiste käigus veel suur hulk rümpasid.

Juba mais välistas Botswana valitsus põhjusena salaküttimise - märkides, et mustal turul nõutud elevandikihvad polnud eemaldatud. On ka muid detaile, mis osutavad muule kui salaküttimisele: nimelt hukkuvad ainult elevandid ja mitte muud loomad. Kui tegemist oleks aga salaküttide poolt kasutatud mürgiga, võiks oodata ka teisi surmajuhtumeid.

Kuid mürgitust ega haigusi pole suutnud ka välistada: ühe võimalusena arvatakse, et miski võib rünnata elevantide närvisüsteemi. Ilma põhjust teadmata on aga võimatu välistada haiguse leviku võimalust inimpopulatsioonis - eriti kui põhjus on kas veeallikates või pinnases.

Botswanas elab kolmandik Aafrika kahanevast elevantide populatsioonist. Mullu tappis siberi katk Bostwanas vähemalt sada elevanti.