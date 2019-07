Bostonis tegi reisilennuk põlengu tõttu hädamaandumise, süüdlaseks peetakse akupanka

Olulistest vigastustest ei teatata ja kõik 217 reisijat evakueeriti Bostoni Logani rahvusvahelisel lennuväljal ohutult, vahendab BBC News.

Politsei usub, et põlengu võis põhjustada mobiiltelefoni akupank.

Pärast maandumist vaatasid lennuki üle ka pommieksperdid, kes leidsid seadme istmepatjade vahelt, kust tuli algas.

„Esialgne uurimine viitab sellele, et see on akupakk, mis vastab väljanägemiselt telefoni välisele vooluandjale,” ütles politsei esindaja ajakirjanikele.

Virgin Atlantic kinnitas, et lend suunati Bostonisse teadete tõttu suitsu kohta salongis.

„Meie meeskond reageeris viivitamatult ja lennuk maandus ohutult,” teatas Virgin Atlantic.