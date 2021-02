Borrell europarlamendis: mul ei olnud Moskvasse sõites illusioone

Borrell europarlamendis

Borrelli sõnavõtt sai läbi.

"Kõigest hoolimata arvan, et visiidist on nii mõndagi positiivset kaasa võtta. Nüüd teame paremini, millega või kellega meil tegemist on."

Borrell ei kavatsegi europarlamendi saadikute kriitikat alandlikult vastu võtta, vaid annab tulise vastulöögi. "Ma ei arva, et minek Venemaale ja otse näost näkku asjade välja ütlemine oli vale. See oli just olukord, kus me pidime olema kohal."

"On neid, kes väidavad, et Euroopa on kui USA hüpiknukk. Mõistame aga hukka selle, mis toimub Venemaal, aga mitte kunagi USA-d. Me oleme USA-ga partnerid ja kui meil on siin eriarvamused, ütleme me ka selle välja."

"Ma edastasin Venemaal sõnumi, mille läksin sinna edastama: Euroopa Liit pole nõus Navalnõi mõrvakatse ja vangistamisega."

"19 korda on käidud EL-st Venemaal välispoliitilisel visiidil ja mina nüüd ei tohi seda teha? Probleemiks võib olla ajastus, mõned arvavad, et see oli valel hetkel. Aga võib-olla just Navalnõi kohusasja aeg oligi õige aeg. Muidugi on lihtsam istuda oma kontorilaua taga ja kirjutada valmis avaldus.""Välisasjade nõukogus toetas ministrite enamik seda visiiti," rõhutab Borrell ja lisab, et inimõiguste eest võitlemine on osa Euroopa DNA-st.

Borrell kaitseb oma esinemist pressikonverentsil. "Ütlesin kaks korda Navalnõid puudutavaid avaldusi. Lugege protokollid läbi!"

"Kuulasin teie sõnavõtte ja jäi justkui mulje, nagu oleks mina saatnud need EL-i diplomaadid välja?"

Viimasena saab sõna taas Borrell, kes otsustab samuti rääkida oma emakeeles. "Võtsin kõik teie märkused teadmiseks ja võtame neid arvesse välisasjade nõukoguks ja EL-i ülemkoguks ettevalmisetamisel."

Konservatiivide hulka kuuluv Eesti eurosaadik Riho Terras otsustab kõneleda eesti keeles ja loetleb ette Borrelli peamised möödalasud: äärmiselt ebasobiv ajastus, Vene võimude jõhkra käitumise sümboolne aktsepteerimine, valeväited pressikonverentsil, Euroopa Liidu huvide mittekaitsmine. "Härra Borrell, loodetavasti saate oma vigadest aru ja teete vastavad järeldused."

Eesti eurosaadik Urmas Paet sõnab, et visiit oli erakordselt halvasti ajastatud. "Visiidi päeval saadeti Venemaalt välja kolm EL-i diplomaati, väideti, et Euroopa pole usaldusväärne partner. Loodetavasti teeb EL sellest kiiresti järeldused ja inimõiguste rikkujad pannakse sanktsioonide nimekirja ning lõpetatakse Nord Stream 2 projekt."

Prantsuse sots Raphaël Glucksmann ütleb kõnepuldist, et ärgem olgem Venemaa põrandakaltsud. "Käib jutt, et tehke koostööd ja tehke koostööd. Moskva ilmselgelt ei taha koostööd teha."

Borrell täna europarlamendis:

Sotside hulka kuuluv Eesti eurosaadik Sven Mikser ütleb, et küsimus ei seisne selles, kas Venemaaga peab rääkima. "Küsimus on selles, kuidas ja milliselt positsioonilt me räägime. Meie oleme Euroopa Liit, demokraatia ja inimõiguspõhimõtete juhtiv edendaja. Venemaa näol on tegemist riigiga, mis rikub korrapäraselt rahvusvahelisi kokkuleppeid. Kohelgem Venemaad samavõrd resoluutselt kui teisi sarnaseid režiime. Ainult siis, kui suhtleme Kremliga jõulist, võetakse meid kuulda. See puudutab nii EL-i üldiselt kui ka liikmesriike üksikult."

Saksa roheliste hulka kuuluv Reinhard Bütiokofer lausub, et kurb kuulda äärmusparempoolseid ja -vasakpoolseid kolleege, kes näitavad Putini vastu rohkem mõistmist üles. "Mina ei kutsu üles teie tagasiastumisele. Teie sõnad täna olid siirad, loodetavasti neid kuuldakse ja Berliinis ning eriti Pariisis."

Saksa parempopulist Gunnar Beck ütleb, et protestide mitterahumeelne laialiajamine pole ka Euroopale võõras. "Mõelgem sellele, kuidas Prantsuse politsei kohtles "kollaseid veste"."

Portugali konservatiiv Paulo Rangel ütleb, et ülistab Venemaa opositsiooni erakordset julgust. "Seetõttu on meil kahju, et otsustasite minna Venemaale, et tegite sellise ebaõnnestunud alandava sõnavõtu. Meil on väga kahju, et teil ei olnud julgust Lavrovile vastu hakata."

Hollandi sõltumatu saadik Dorien Rookmaker sõnab, et Borrell tegi end Moskvas narriks.

Belgia eurosaadik Filip de Man ütleb, et sooviti Venemaale õppetundi anda, kuid see kukkus läbi. "Hispaania sotsialistid ei suuda näha olukorda nii, nagu see seal on. Putin sai rohkem hääli viimastel valimistel kui keegi Euroopa Liidus."

Prantsuse liberaalist eurosaadik Bernard Guetta sõnab, et Borrell kukkus läbi. "Härra Putin, teie kaotate kontrolli, seda oleks tulnud neile öelda."

Horvaatia sotsist eurosaadik Tonino Picula ütleb, et pole kuulnud mingitest positiivsetest sammudest Moskvast oma rahva ega lääne poole. "Peame vastu võtma uue strateegia ja peame oma välis- ja julgeolekupoliitikas olema ühtsed. Energiasõltuvus peab lõppema ja vaktsiinisõltuvust ei tohiks lasta tekkida."

Sõltumatute nimel kõnelnud Carles Puigdemont kutsus Borrelli üles tegema exitit ja lahkuma ametist.

Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsiooni esindaja Clare Daly sõnab, et Navalnõid ei pandaks üldse tähele, kui ta tegutseks kuskil mujal kui Venemaal. "Ka siin nädal tagasi meeleavaldustel vahistati samuti meeleavaldajaid. Meie sõjatööstusel on vaja välisvaenlast ja sellepärast süüdistame Venemaad, kuigi võiksime dialoogis olla."

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni esindaja Anna Fotyga ütleb, et Borrell lubas Lavrovi valedel ja ülbusel jõuda miljonite inimeste ette. "Saavutasite midagi, mis tugevadab teie isiklikku postitsiooni, sest teie katse suhteid Venemaaga parandada on teada."Fotyga lisab, et Borrell võimaldas Lavrovil solvata sellist liitlast nagu Ukraina.

Roheliste ja Euroopa Vabaliidu fraktsiooni esindaja Sergey Ladodinsky ütleb, et Borrell sai väga erilisi isiklikke kogemusi. "Jah, härra Mariani, Euroopa vaatab küll Venemaa poole ja näeme Vladivostokini inimesi, keda on pekstud. Teie kogemused olid erilised, härra Borrell, kuid nad olid ka kainestavad ja häbistavad. Nüüd on vaja, et valitsustes tehtaks järeldusi. Peame lõpetama igasuguse koostöö Putiniga, lõpetama Schröderi projektid (Nord Stream 2- K.V.).

Identiteedi ja Demokraatia fraktsiooni esindaja Thierry Mariani ütleb, et kindel on see, et Venemaad on Euroopa institutsioonid palju solvanud. "Me ei ole kindlasti naiivsed, Venemaa järgib oma huve suhetes Brüsseliga. Kui me ei pea järgima teiste riikide huve suhetes Moskvaga." "Venemaa on võimas ja Saksamaa teab seda. Ka Euroopa Liidus panustatakse Sputniku vaktsiinile."

Uueneva Euroopa fraktsiooni esindaja Dacian Cioloș ütleb, et loomulikult tuleks diplomaatilisi kanaleid lahti, kuid see visiit sel ajal saatis nende hinnangul välja vale sõnumi. "Tugeva sõnumi saatmine on väga oluline, kuid te läksite Venemaale ja sattusite meedia lõksu, mille Putin oli teile seadnud." Cioloș sõnul on Venemaa liiga tihti rikkunud õigusi. "Te ei saa öelda, et tegu polnud tundliku ajahetkega."

Sotsiaaldemokraatide nimel esineb Kati Piri. "Navalnõi juhtum on 21. sajandi Kafka. Venelastel on kõrini Putini diktaatorlikest suhetest." Piri ütleb, et Borrelli visiiti kasutati Venemaal ära. "Moskva teeb kõik selleks, et meil lõhestada. Aga kas saame selles süüdistada Borrelli? Prantuse president Emmanuel Macron kutsus alles hiljuti üles dialoogile Moskvaga ja Saksa kantsler Angela Merkel pooldab torujuhet Nord Stream 2."

Rahvapartei fraktsiooni nimel võtab sõna Michael Gahler. "See visiit avas tõeliselt silmad. Lavrovi käitumine oli solvav, kuid kas see polnud mitte ette progoositav? Venemaa on agressor, mitte meie. Venemaa ametivõimud lasevad inimesi välismaal maha nottida, mitte meie. See Vene valitsus ei taha mingit dialoogi, nad on meie vaenlased ja tahavad meid lõhestada."

Borrell ütleb, et on ka edaspidi seisukohal, et suhtluskanalid peavad jääma avatuks ja tuleb rääkida silmast silma. "Kui Navalnõi kohtuasi toimus ja me olime kohal, näitas see, et välispoliitikat ei saa taandada ainult kirjalikeks avaldusteks."

"Venemaa on püüdnud meid lõhestada ja nad üritavad seda tänaseni."

Borrell lisab, et oluline on võimalus teha Venemaaga edaspidi siiski ka koostööd.

"Nüüd minu järeldused. Tunnen tõsist muret, milliseid valikuid langetavad Venemaa võimud. Oleme jõudnud oma suhetes murdepunkti ja meie valikud otsustavad rahvusvahelised jõusuhted. Räägime sellest teemast ka välisministrite kohtumisel ja EL-i ülemkogul. Seal saame suunised, mida edasi teha ja liikmesriigid saavad otsustada, mida edasi teha. Sanktsioonid on reaalne tee ja teeme selle ettepaneku."

"Minu visiit andis mulle kinnituse, et Venemaa pole Euroopaga samal lainepikkusel. Venemaa peab demokraatlikku süsteemi meile ohtlikuks. Mõttevahetusel Lavroviga tekkisid tõsised pinged, sest nõudsin Navalnõi kohest vabastamist ja tema kohtlemise uurimist. Soovisin ka Navalnõiga kohtuda, kuid see ei olnud võimalik ka sel põhjusel, et ta oli samal ajal kohtu ees. Minu delegatsiooni liige kohtus tema advokaadiga."

"Vene ametivõimud on näidanud Navalnõi juhtumi puhul, et nad on valmis armutult kõik meeleavaldused maha suruma. Vene võimustruktuurid ja nende huvid ei võimalda demokraatlikul õigusriigil toimida."

Borrell räägib, et avaldas visiidi käigus austust Boriss Nemtsovile, kes kuue aasta eest traagiliselt Kremli lähedal tapeti. "Visiit oli pingeline, olud olid pingelised. Loomulikult kaasnesid selle külaskäiguga teatavad riskid, kuid olin valmis neid võtma."

Borrell ütleb, et tal ei olnud Moskvasse sõites mingeid illusioone ja nüüd on tema mure suurem kui visiidi eel.

"Tahtsin ka uurida, kas Venemaa võimud on valmis liikuma konstruktiivse dialoogi poole. Vastus on "ei", nad ei ole selleks valmis."

Borrell ütleb, et otsustas Aleksei Navalnõi juhtumi tõttu eelmisel nädalal Moskvasse sõita. "Tahtsin silmast-silma edastada Venemaa esindajatele meie küsimused. Ma tegin seda ja see ei meeldinud neile. Navalnõi juhtum oli minu pingelise mõttevahetuse teemaks välisminister Lavroviga."

"Strateegilised suhted Moskva ja Euroopa vahel kannatavad ka maailma majanduse arengu tõttu. Poliitiline dialoog on pärast 2014. aasta konflikti Ukrainas jõudnud tupikseisu. Praegune poliitiline õhkkond on selline, et väärtused ja põhimõtted on ohus."

Josep Borrell alustab sõnadega, et Venemaa ei ole täitnud Euroopa ootusi ega saanud kaasaegseks Euroopa riigiks. "Otse vastupidi, tunneme sügavat pettumist ja usaldamatust."