Boris Johnsoni vend astus ministriametist ja parlamendist tagasi

„On olnud au esindada üheksa aastat Orpingtoni ja teenida ministrina kolme peaministri alluvuses,” teatas Jo Johnson, vahendab Reuters.

„Viimastel nädalatel olen ma lõhestatud perekondliku lojaalsuse ja riiklike huvide vahel – see on lahendamatu pinge ja on aeg teistel üle võtta minu rollid parlamendiliikme ja ministrina,” kirjutas Jo Johnson.