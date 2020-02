Boris Johnsoni uus nõunik usub, et mustanahalistel on madalam IQ ja naiste sport sarnaneb paraolümpiaga

Peaministri ametliku pressiesindaja asetäitja keeldus pingelisel pressikonverentsil korduvalt distantseerimast Johnsonit tema nõuniku Andrew Sabisky vaadetest. Viimane on näiteks pakkunud, et tuleks kasutada „sunniviisilist rasestumise vältimist”, et hoida ära „alalise alamklassi” tekkimine, vahendab Guardian.

Opositsioonilised leiboristid on nõudnud Sabisky vallandamist. Arvatakse, et tööle võttis ta Johnsoni de facto personaliülem Dominic Cummings.

Johnsoni ametlik pressiesindaja keeldus Sabisky väljaütlemisi, vaateid ja seda, kas peaminister temaga nõustub, kommenteerimast.

„Peaministri vaated on hästi teada ja hästi dokumenteeritud,” ütles Downing Streeti pressiesindaja üle kümne korra, kui talt küsiti Johnsoni vaateid mustanahaliste inimeste intelligentsi ja eugeenika kohta, mis uurib inimeste selektiivset aretamist inimtõu parandamiseks.

27-aastane Sabisky on väitnud, et mustadel ameeriklastel on keskmiselt madalam IQ kui valgetel ja on tõenäolisem, et neil on „intellektuaalne puue”. „Ma ütlen alati otse, et naiste sport on võrreldavam paraolümpiaga kui meeste spordiga,” on Sabisky Twitteris kirjutanud.

2016. aasta intervjuus ütles Sabisky, et on huvitatud narkolepsiaravimist modafiniilist, mis vähendab ka tervetel inimestel unevajadust kahe kolmandiku võrra ja aitab potentsiaalselt kaasa ajufunktsioonidele, kuigi on olemas tõendid suurema riski kohta saada Stevens-Johnsoni sündroom, mis on eluohtlik nahahaigus.

„Ühiskondlikust vaatepunktist on igaühele kord nädalas modafiniili andmise kasulikkus ilmselt väärt surnud last kord aastas,” ütles Sabisky.