Boris Johnsoni karantiinireeglite rikkumises süüdistatav peanõunik teatas, et ei kahetse midagi

Lauri Laugen toimetaja RUS 2

Dominic Cummings Foto: Jonathan Brady, AP

Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni peanõunik Dominic Cummings teatas, et ei kahetse, et sõitis koroonaviiruse karantiini ajal Londonist 420 kilomeetri kaugusele Durhami krahvkonda, mille tõttu on peaminister tugeva surve alla sattunud.