Boris Johnson: Suurbritannia peab valmistuma EL-iga kaubanduskokkuleppeta jäämiseks

Downing Streetil rääkinud Johnson viitas sellele, et Euroopa Liit ei ole valmis kaaluma Suurbritannia eelistatud kõikehõlmavat vabakaubanduskokkulepet, mis põhineb Euroopa Liidu olemasoleval kokkuleppel Kanadaga, vahendab BBC News.

Johnson lisas, et Suurbritannia peab otsima alternatiivi, milline on tema sõnul Austraalia palju piiratum kokkulepe Euroopa Liiduga.

„Võttes arvesse, et nad on keeldunud suurema osa viimastest kuudest tõsiselt läbirääkimisi pidamast, olen ma jõudnud järeldusele, et me peame valmistuma 1. jaanuariks asjakorraldusteks, mis on rohkem Austraalia moodi ülemaailmse vabakaubanduse lihtsate põhimõtete alusel,” ütles Johnson. „Seega on meie ettevõtetel nüüd aeg end valmis panna ja vedajatel end valmis panna ja reisijatel end valmis panna. Mis iganes põhjusel on tippkohtumiselt selge, et pärast 45-aastast liikmelisust ei ole nad valmis, kui ei tule mingit fundamentaalset muutust lähenemises, pakkuma meie riigile samu tingimusi kui Kanadale. Ja nii valmistume me kerge südame ja täieliku kindlusega vastu võtma alternatiivi.”

Mõlemad pooled kutsuvad teineteist kompromissidele põhiküsimustes, sealhulgas kalandus ja piirangud riigiabile.

Kui kokkulepet ei saavutata, hakkab Suurbritannia Euroopa Liiduga kauplema Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vaikimisi kehtivate reeglite järgi.