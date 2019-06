Boris Johnson: Suurbritannia lahkub EL-ist 31. oktoobril, vajadusel ilma leppeta

„Minu lubadus on lahkuda EL-ist 31. oktoobril, Halloweenil,” lubas Johnson, kelle sõnul on Theresa May saavutatud leppe projekti peamine puudus Põhja-Iirimaa ja Iiri piiri puudutav tagatis. „Ma ütlen teile: on ohtralt, ohtralt tehnilisi lahendusi, mida saab piirikontrolli vältimiseks kasutada,” ütles Johnson, täpsustamata, millised need lahendused on.

Johnson meenutas taas, et leppeta lahkumise korral saab Suurbritannia endale jätta lahkumisleppes ette nähtud 39 miljardi naela suuruse „lõpparve” summa. “Seejärel tuleb mõistagi lahendada kaupade vaba liikumine üle Iiri ja Põhja-Iiri ja teiste piiride sinna, kuhu nad loogiliselt kuuluvad,” ütles Johnson. „See toimub vabakaubandusleppe raamistikus, mille me sõlmime üleminekuajal, pärast lahkumist 31. oktoobril.”

Briti parlamendiliige ja seniste Brexiti-kõneluste üks koordinaatoreid David Lidington meenutas selle peale, et leppeta lahkumisel ei kehti ka leppes ette nähtud üleminekuaega.



Erm, the Implementation Period is actually part of the Withdrawal Agreement. It's in Part 4 of the Agreement, articles 126 to 132. No Deal exit = no Withdrawal Agreement = no Implementation Period. https://t.co/dAr3pJXQ4E