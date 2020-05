Boris Johnson on löögi all oma nõuniku väidetava karantiini eiramise kaitsmise pärast

Valitsuse tegevust selle skandaaliga seoses on teravalt kritiseerinud anglikaani kiriku piiskopid ja ministreid nõustavad teadlased. Liberaaldemokraatide juhi kohusetäitja Sir Ed Davey ütles, et see õõnestab peaministri autoriteeti, ja leiboristid on kutsunud juurdlust alustama, vahendab BBC News.

Johnson on aga Londonist Durhami reisinud Cummingsit kaitsnud.

Eile ütles Johnson Downing Streetil, et usub, et Cummingsil ei olnud märtsi lõpus tehtud reisile alternatiivi laste eest hoolitsemise vajaduse tõttu.

Davey märkis, et skandaal Cummingsi ümber ei lase valitsusel oma tööd teha ja teha seda paremini. Davey sõnul peaks peaminister Cummingsi vallandama, et valitsusel oleks rohkem usutavust rahva tervisest rääkimisel.

„Juhist, mille peaminister andis meile kõigile, püsida kodus, on rikkunud tema tippnõunik ja sellest selle loo juures üle ega ümber ei pääse, see on üsna selge,” lisas Davey. „Ma loodan, et peaminister tuleb mõistusele, võtab kokku oma otsustusvõime ja kehtestab selles kriisis tegutsedes autoriteedi.”

Haridusminister Gavin Williamson ütles aga, et Cummings on teinud täiesti selgeks, et ei rikkunud ühtki reeglit ega seadust, ning ei pea tagasi astuma.

Mõned ministreid nõustavad teadlased väljendasid muret, et peaministri otsus Cummingsit toetada õõnestab viiruse kontrolli all hoidmise sõnumit.

Valitsust nõustanud sotsiaalpsühholoogia professor Stephen Reicher ütles, et tervishoiumeetmete toimimas hoidmiseks on elutähtis usaldus. „Ei saa olla usaldust, kui inimestel on nende ja meie tunne, et on üks reegel neile ja teine meile,” ütles Reicher.

Leedsi piiskop Nick Baines ütles, et Johnson kohtleb inimesi tobudena ja Bristoli piiskop Vivienne Faull süüdistas peaministrit lugupidamise puudumises inimeste vastu.

Johnson ütles, et arutas asja Cummingsiga pikalt ja laialt eile ning viimane ütles, et järgis iga isa ja iga lapsevanema vaiste, mille eest Johnson talle enese sõnul märkust tegema ei hakka.

Väljaanded Observer ja Sunday Mirror on esitanud veel kaks süüdistust karantiinireeglite rikkumises Cummingsi poolt. „Osi” süüdistusi nimetas Johnson „käegakatsutavalt valedeks”.