Boris Johnson: koroonaviirus on põlvkonna suurim rahvatervisekriis, sureb veel palju inimesi

Johnson lubas, et mingil hetkel tulevikus läheb valitsus kaugemale ja palub kõigil perekonnaliikmetel koju jääda, kui keegi perest haigestub.

Samuti millalgi tulevikus palutakse eakatel rahvarohketest paikadest eemale hoida.

Johnson teatas, et hetkel ei kavatse ta keelata spordiüritusi, aga ütles, et see teema on pideva jälgimise all.

„Me kaalume suurte avalike ürituste nagu spordiürituste keelamise küsimust. Ja teaduslik soovitus, nagu me oleme öelnud viimaste nädalate jooksul, on, et selliste ürituste keelamisel on väike mõju levikule, aga on ka koorma küsimus, mille sellised üritused võivad asetada avalikele teenustele,“ ütles Johnson.

Vallance ütles, et spordiürituste keelustamisel võib olla soovitule vastupidine mõju.

„Keskmiselt nakatab üks isik veel kaht või kolme. Seetõttu on väga väike tõenäosus nakatada suurt hulka inimesi staadionil ja märksa suurem tõenäosus nakatada inimesi, kes on sulle väga lähedal. Ja see tähendab, et enamik nakatumisi kipub tegelikult aset leidma sõprade ja kolleegide vahel ja nende vahel, kes on kinnistes keskkondades, mitte suurtes keskkondades. Kuigi on tõsi, et igasugustel asjade ärajätmistel võib olla mingi mõju, aga kui siis on mingi asendustegevus, kus satutatakse kogunema kuskil mujal, võib tegelikult olla suurem risk, eriti sisetingimustes,“ ütles Vallance.

Johnson kaitses oma otsust mitte võtta tarvitusele nii karme meetmeid kui mõnedes teistes riikides.

„Meetmed, mida ma olen täna arutanud… koju jäämine, kui arvatakse, et on sümptomid, kogu leibkonna koju jäämine, eakate eest hoolitsemine – tagamine, et eakad ja haavatavad jäävad koju – need on kolm kõige tugevamat kaitseliini. Me arvame, et on väga tähtis säilitada avalikkuse usaldust ja kindlust selle suhtes, mida me teeme kogu selle keerulise aja jooksul, juhindudes alati parimatest teaduslikest nõuannetest,“ ütles Johnson.

Johnson ja tema nõuandjad väitsid ka, et kui eneseisolatsiooni meetmeid rakendatakse liiga vara, ei ole need efektiivsed, sest inimesed ignoreerivad neid siis sel hetkel, kui need on kõige vajalikumad.

Vallance ütles, et haiguspuhang Suurbritannias võib olla umbes neli nädalat Itaalia omast hilisem. Epideemia kõrghetk Suurbritannias peaks tema sõnul olema 10-14 nädala kaugusel.

