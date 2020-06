Boltoni paljastusraamat: Soome president Niinistö juhendas Trumpi enne Putiniga kohtumist: kasakas võtab selle, mis on halvasti kinni

Trump ja Putin kohtusid Helsingis 2018. aasta juulis. Soome uudisteagentuuri STT allikas on internetis ringlev versioon raamatust, mida ei ole saadud müügiversiooniga võrrelda, sest raamat tuleb müügile alles järgmisel teisipäeval, vahendab Yle Uutiset.

Boltoni sõnul tahtis Niinistö rääkida Trumpile Venemaa kohta kolmest punktist ja sellest, kuidas Putinit kohelda. Niinistö tuletas Trumpile meelde, et Putin on võitleja ja et Trump peaks seetõttu vastulöögi andma, kui tuleb rünnak. Niinistö rõhutas Putini austamise tähtsust, sest kui saavutada usaldus, võib Putin olla taktitundelisem.

Boltoni raamatu järgi hoiatas Niinistö Trumpi nagu poksimatšist osavõtjat, et Trump ei tohiks tolligi järele anda.

Boltoni sõnul ütles Niinistö lõpetuseks, et kasakas võtab selle, mis on halvasti kinni.

Raamatu järgi küsis Trump Niinistölt, kas Soome tahab NATO-ga liituda, ja Niinistö andis mitmetahulise vastuse. Boltoni sõnul ei öelnud Niinistö jah ega ei, aga jättis ukse avatuks.

Seejärel jätkas Niinistö Putinist rääkimist ja ütles Trumpile, et Putin ei ole rumal ega ründa NATO riike. Boltoni sõnul ütles Niinistö lisaks, et ei usu, et Putin Krimmi tagastab.

Bolton kirjutab Putini ja Trumpi kohtumisest ka muud. Boltoni sõnul jäi Putini lennuk hiljaks ja Putin lasi teistel oodata, nagu tal kombeks on.

„Lootsin, et Trump ärritub sellest piisavalt ja on Putini vastu karmim kui tavaliselt,” kirjutab Bolton.

Boltoni sõnul kaaluti kogu kohtumise ärajätmist, kui Putin piisavalt palju hilineb.

Trumpi sõnul rääkis Putin suurema osa ajast ja tema ise kuulas. Ka kohal olnud tõlk kinnitas, et Putin rääkis 90% ajast.