Boliivias puhkesid rahutused president Moralese kahtlase valimisvõidu pärast

Moralese rivaal Carlos Mesa teatas, et ei tunnusta valimistulemust, vahendab BBC News.

Üks osa vaatlejatest teatas, et muutus on drastiline ja seda on raske seletada.

„Me loodame, et lõpliku lugemise tulemus vastab valijate hääletusel väljendatud tahtele,” teatas Ameerika Riikide Organisatsiooni (OAS) valimiste vaatlusmissioon.

Eile süütasid meeleavaldajad valimisjaoskondi Sucre ja Tarija piirkondades, teatas kohalik meedia. Pealinnas La Pazis toimusid meeleavaldajate ja politseinike kokkupõrked.

Pühapäeval lakkas valimiste esialgseid tulemusi näidanud veebileht tulemusi uuendamast, kui loetud oli 83,8% hääletest. Siis juhtis Morales 45,3%-ga Mesa 38,2% vastu.

Kui veebilehte esmaspäeval taas uuendati, oli Moralese toetus 46,85% ja Mesa oma 36,74%. Kümneprotsendine vahe tähendab, et teist vooru ei pea korraldama.

Kui häälte lugemine peatati, ütles Morales oma toetajatele, et on kindel, et kui loetakse ära maapiirkondadest saabuvad hääled, ei ole teist vooru vaja.

Mesa uute valimistulemustega ei lepi. „Me ei kavatse neid tulemusi tunnustada, mis on osa häbiväärsest, viimistletud pettusest, mis seab Boliivia ühiskonna mittevajaliku pinge olukorda,” ütles Mesa.