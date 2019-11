Boliivias on tekkinud toidu- ja kütusepuudus ning kasvab hukkunute arv

Morales astus 10. novembril tagasi ja põgenes Mehhikosse. Teda süüdistati valimistulemuste võltsimises, vahendab BBC News.

Rahutuste käigus on kinnitatud andmetel hukkunud vähemalt 23 inimest.

Ajutine president Jeanine Áñez, kelle tagasiastumist samuti nõutakse, ütles eile, et kuulutab varsti välja uued läbipaistvad valimised, et taastada riigi demokraatlik usutavus.

ÜRO esindaja Jean Arnault kutsus poliitilise vastasseisu mõlemaid pooli osalema sel nädalal kriisiläbirääkimistel. ÜRO inimõiguste juht Michelle Bachelet hoiatas laupäeval, et vägivald võib Boliivias kontrolli alt väljuda.

La Pazi tänavatel olid eile pikad järjekorrad esmatarbekaupade saamiseks. Presidentuuriminister Jerjes Justiniano ütles, et valitsus on tarvitusele võtnud õhusilla süsteemi, et minna mööda teesulgudest La Pazi ümber, ja sama tehakse ka teistes linnades.

Meeleavaldused on jätkunud mitmetes kohtades, eriti Cochabamba ümbruses, kus reedel hukkus vägivaldsetes kokkupõrgetes julgeolekujõudude ja kokakasvatajate vahel üheksa inimest.

Morales nimetas inimeste hukkumist Twitteris inimsusevastasteks kuritegudeks.