Boliivia presidendivalimiste võitjaks kuulutati pikaaegne riigipea Morales, aga kahtlustatakse võltsimist

Häälte lugemine katkestati vahepeal kahtlasel moel 24 tunniks, mis on kutsunud esile väited, et tulemusi võltsiti. Moralese vastaskandidaat Carlos Mesa on nõudnud teise vooru korraldamist. Seda on kutsunud tegema ka USA, Brasiilia, Argentina ja Colombia, vahendab BBC News.

TSE veebilehe järgi kogus Mesa 36,51% häältest. Seega on Moralese edu Mesa ees ametlikult üle kümne protsendi, mistõttu ei ole Boliivia valimisseaduse järgi teist vooru vaja.

TSE avaldas pühapäeval mõni tund pärast valimisjaoskondade sulgemist oma veebilehel esimesed tulemused, mis viitasid sellele, et ees ootab teine voor. Siis aga lakkas veebileht 24 tunniks uuenemast. Kui taas uued tulemused ilmusid, oli Moralese edu üle kümne protsendi.

Dramaatilise muutuse üle väljendasid muret Ameerika Riikide Organisatsiooni (OAS) vaatlejad. Morales süüdistas neid selle eest laimus.