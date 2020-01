Boliivia maapaos ekspresident Morales kutsus raadios relvarühmitusi moodustama

Argentinas eksiilis viibiv Morales ütles eile Reutersile, et salvestuses esineb tõesti tema. Boliivia raadios ette mängitud salvestuses kutsus Morales relvarühmituste moodustamisele „nagu Venezuelas”.

Morales ütles, et inimestel on õigus end kaitsta, kui uus valitsus neid ründab. Moralese sõnul ei mõelnud ta püssidega relvastumist, vaid kodanike enesekaitsegruppe, mis on alati mingil moel olemas olnud.

„Boliivias, kui relvajõud tulistavad inimesi, tapavad inimesi, on inimestel õigus organiseerida oma julgeolekut,” ütles Morales Reutersile. „Me ei räägi relvadest, rohkem nagu ragulkadest. Mõnikord on (neid) nimetatud miilitsaks, teine kord ametiühingu julgeolekuks või ametiühingu politseiks ja mõnedes kohtades kutsutakse seda kogukonna malevaks. See pole uus asi.”

Raadiojaamas Kawsachun Coca Trópico ette mängitud salvestuses ütles Morales, et tema ja tema toetajad olid enne eelmisel aastal toimunud presidendivalimisi „liiga usaldavad” ja neil oleks pidanud olema „plaan B”.

Morales põgenes Boliiviast novembris pärast tema kahtlast valimisvõitu puhkenud poliitiliste rahutuste tõttu.

Endine kokakasvataja Morales juhtis Boliiviat ligi 14 aastat, aga lahkus novembri keskel Mehhikosse, kus talle varjupaik anti. Mehhikost liikus Morales edasi Argentinasse.