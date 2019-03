Boeing seisab pärast kaht sarnast õnnetust 737 Max 8-ga silmitsi küsimustega

Lennuk oli läbinud 4. veebruaril hoolika esimese kontrollhoolduse, teatas Ethiopian Airlines.

Pärast Lion Airi õnnetust oktoobris teatasid uurijad, et pilootidel oli raskusi automatiseeritud süsteemiga, mis on mõeldud lennuki varisemist ära hoidma. Tegemist on Boeing 737 Maxi uue omadusega.

Varisemisvastane süsteem surus korduvalt lennuki nina alla, vaatamata pilootide selle vastu võitlemisele.

Lion Airi lennuk oli samuti uus ja õnnetus juhtus pärast õhkutõusmist.

„See on ülimalt kahtlane,” ütles USA transpordiministeeriumi endine peainspektor Mary Schiavo CNN-ile. „Meil on siin tuttuus lennuk, mis on aasta jooksul kaks korda alla kukkunud. See paneb lennundusvaldkonnas häirekellad helisema, sest nii lihtsalt ei juhtu.”

Pärast oktoobrikuist õnnetust saatis Boeing lennufirmadele teate, milles hoiatas probleemide eest varisemisvastase süsteemiga.

Ethiopian Airlines teatas täna hommikul, et peatab kõik lennud 737 Max 8-ga kuni edasiste teadeteni.

Hiina lennundusametkond käskis kõigil sealsetel lennufirmadel lennud 737 Max 8-tega peatada.

Hiina lennufirmadel, sealhulgas Air Chinal, China Eastern Airlinesil ja China Southern Airlinesil on kokku üle 90 sellise lennuki.

Kaks lennukit jättis maa peale Cayman Airways.