Bloombergi väitel on Vene eliit saanud alates aprillist eksperimentaalset koroonaviiruse vaktsiini

Bloomberg sai kinnituse kümnetelt vaktsineeritutelt, kellest mõned kaebasid kõrvalmõjude üle. Teised ütlesid, et keeldusid vaktsineerimisest. Vaktsiinile said Bloombergi väitel ligipääsu sajad tuntud poliitikud ja suurärimehed.

Gamaleja-nimelise keskuse direktor Aleksandr Gintsburg ütles, et ei tea sellest midagi, vahendab Interfax.

„Ma ei tea mitte midagi suurtest [ärimeestest] ega ka väikestest,” ütles Gintsburg ja soovitas pöörduda kommentaaride saamiseks Venemaa tervishoiuministeeriumi poole.

Venemaa tervishoiuministri abi Aleksei Kuznetsov ütles, et Gamaleja-nimelises uurimiskeskuses väljatöötatud kahe vaktsiini kliinilised katsetused jätkuvad.

„Vaktsiini on saanud vabatahtlikud, kes on ametlikult katsetustesse kaasatud. Pärast katsetuste lõpuleviimist lahendatakse selle riikliku registreerimise küsimus. Praegusel hetkel ei ole vaktsiini tsiviilkasutusse lastud,” ütles Kuznetsov.

Moskva Setšenovi ülikooli farmaatsia- ja translatsioonilise meditsiini instituudi direktor Vadim Tarassov lükkas samuti Bloombergi informatsiooni ümber: „See on spekulatsioon. Ei ole veel läbi viidud kliiniliste eelseid uuringuid, need on kuulujutud.”

Venemaa tarbijakaitseteenistus Rospotrebnadzor keeldus kommenteerimast.

Venemaal töötatakse Covid-19 vaktsiini välja Gamaleja-nimelises keskuses ning katsetatakse Setšenovi ülikoolis ja Burdenko haiglas. Teatatakse, et katsetused on olnud edukad.

