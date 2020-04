Bloomberg: USA luureraporti järgi varjas Hiina koroonaviiruse puhangu ulatust

„Tegelikkus on see, et meil oleks võinud paremini minna, kui Hiina oleks olnud avameelsem,“ ütles USA asepresident Mike Pence eile CNN-ile. „Mis näib nüüd ilmne olevat, on see, et ammu enne, kui maailm detsembris teada sai, et Hiina sellega tegeleb ja võib-olla nii palju kui kuu enne seda, oli puhang Hiinas reaalsus.“

Hiina valitsus on korduvalt nakatumisjuhtumite loendamise metoodikat muutnud ja alles teisipäeval lisati koguarvule 1500 sümptomiteta juhtumit.

Kahtlusi Pekingi arvudes on tekitanud ka tuhanded urnid matusebüroode juures Hubei provintsis.

USA välisministeeriumi immunoloog Deborah Birx, kes nõustab praegu Valget Maja, ütles teisipäeval, et Hiina avalik informatsioon mõjutas hinnanguid mujal maailmas viiruse iseloomu kohta.

„Meditsiinikogukod tegi – tõlgendas Hiina andmeid nagu: see on tõsine asi, aga väiksem, kui keegi arvas,“ ütles Birx pressikonverentsil. „ Sest ma arvan, et meil on ilmselt puudu oluline hulk andmeid, nüüd kui me näeme, mis juhtus Itaalias ja näeme, mis juhtus Hispaanias.“

Hiina riikliku ajalehe Global Times peatoimetaja Hu Xijin kirjutas „Hiina Twitteris“ Weibos, et USA luure hinnang on katse juhtida tähelepanu kõrvale surmadelt USA-s ja teistes lääneriikides.

Hiina ei ole ainus riik, kus andmed koroonaviiruse kohta on kahtlased. Lääne ametnikud on viidanud selles osas Iraanile, Venemaale, Indoneesiale ja eriti Põhja-Koreale. Viimases pole väidetavalt ühtki haigusjuhtumit. Arve võivad pisendada ka näiteks Saudi Araabia ja Egiptus.

