Bloomberg: parim viis tuumasõja ärahoidmiseks Balti riikides on suurendada NATO konventsionaalseid jõude

Sedalaadi NATO vasturünnak on pealegi olukord, mille tagasitõrjumiseks Vene tuumadoktriin näib mõeldud olevatki, kirjutab Brands. Vene ametnikud mõistavad, et Venemaa kaotaks pika sõja NATO vastu. Eriti ärevaks teeb neid võimalus, et NATO kasutaks oma suuremaid sõjalisi võimekusi konventsionaalseteks rünnakuteks Venemaa territooriumil. Niisiis on Kreml märku andnud, et võib anda piiratud tuumalööke, võib-olla „näidislöögi” kuskil Atlandi ookeanil või NATO vägede vastu lahinguväljal, et sundida allianssi tegema rahu Moskva tingimustel, kirjutab Brands. Seda kontseptsiooni tuntakse Brandsi sõnul nimega „eskaleeri, et deeskaleerida” ja on üha rohkem tõendeid, et venelastel on sellega tõsi taga.

NATO-Venemaa sõda võib seega muutuda tuumasõjaks, kui Venemaa „eskaleerib”, et säilitada see, mille ta on konflikti alguses võitnud. Asi võib Brandsi sõnul tuumasõjaks minna ka teisel viisil: kui USA ja NATO algatavad oma piiratud tuumarünnakud Vene vägede vastu, et takistada Balti riikide vallutamist. Isegi piiratud tuumarelvade kasutamine tõstatab edasise eskaleerumise küsimuse: kas tuumalävepaku ületamine viib, kas tahtliku valiku või valearvestuse kaudu, üldise tuumasõjani mandritevaheliste ballistiliste rakettide, strateegiliste pommitajate ja apokalüptilise hävinguga?

Mida siis teha, küsib Brands. Üks võimalus on tema sõnul see, et lääs tõmbub tagasi, tunnistab, et igasugune mäng, mis hõlmab tuumasõja võimalust Balti riikide pärast, ei vääri küünlaid. USA jääks ju ellu ja saaks suurepäraselt hakkama ka maailmas, kus Venemaa valitseb Eesti, Läti ja Leedu üle, nagu ta sai külma sõja ajal. Probleem on aga selles, et Balti riikide kaitsmata jätmine muudab väärtusetuks artikli 5, millel NATO põhineb. See õõnestaks laiemat liitude süsteemi, mis on taganud rahu ja stabiilsuse palju aastakümneid.

Teine võimalus, mida rõhutati 2018. aasta Pentagoni tuumajõudude seisu ülevaates, oleks luua piiratud tuumalöökide võimalused heidutuse suurendamiseks, et Venemaa ei kasutaks „eskaleeri, et deeskaleerida” strateegiat, märgib Brands. Näiteks võiks USA välja arendada väikese võimsusega tuumarelvad, mida saaks kasutada suhteliselt piiratult näiteks Vene invasioonivägede vastu.