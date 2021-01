Bloomberg: Navalnõid võib ees oodata 3,5+10 aastat vanglat

Nende allikate sõnul tuleneb karmim suhtumine Kremli uskumusest, et Navalnõi töötab Lääne valitsuste heaks, mida ta ise eitab. Samal ajal Valgevenes jätkuvad protestid vaatamata president Aljaksandr Lukašenka karmikäelistele repressioonidele on allikate sõnul tekitanud Kremlis hirmu meeleavalduste ees ka Venemaal. Võimud loodavad, et Navalnõi ühe isiku ümber koondunud liikumine kaotab pea, kui Navalnõi ise vangis istub.

Seni ei ole seda juhtunud. Teisipäeval Navalnõi meeskonna avaldatud video president Vladimir Putini paleest Musta mere kaldal on YouTube’is kogunud üle 50 miljoni vaatamise.

„Nad kutsusid esile täiesti asjatu kriisi tõsiste riigisiseste ja rahvusvaheliste tagajärgedega,” ütles 2000. aastate alguses Venemaa presidendiadministratsioonis töötanud poliitiline konsultant Gleb Pavlovski. „Kreml mängib nüüd Navalnõi koduväljakul.”

Navalnõi ja tema liitlased loodavad, et tema juhtum vallandab avalikkuse rahulolematuse, mis on vaikselt kogunenud neljaprotsendise reaalsete sissetulekute languse ja koroonaviiruse karantiinide tõttu. Sihtmärk on septembrikuised riigiduuma valimised kui võimalus saata signaal laialdase rahva rahulolematuse kohta.

„Kiireid samme ei tule, aga režiimi murenemine kindlasti kiireneb,” ennustas Kremli kriitik Fjodor Krašeninnikov. „See pingeolukord sunnib Putini ja tema ringkonna vigu tegema.”

„Venemaal on praegu efektiivsem võidelda režiimi vastu vanglast kui eksiilist,” ütles 2013. aastal pärast vanglakaristuse kandmist Venemaalt lahkuma sunnitud Mihhail Hodorkovski. Samas on tema juhtum hoiatav: ka tema naasis välismaalt, teades, et ta pannakse vangi. „Ma arvasin, et saan kõige rohkem 3-4 aastat, aga see osutus kümneks.”