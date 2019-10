BLOGI, VIDEO, KAART | Türgi väed sisenesid Põhja-Süüriasse, kurdid teatasid esimestest kaotustest

Türgi alustas Süürias pealetungi

Kurdid teatasid, et on täna tagasi löönud värske Türgi maismaarünnaku Süürias Ras al-Aini piirkonnas. Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) teatasid oma avalduses, et astusid vastu „Türgi okupatsiooniarmee” sissetungikatsele Tal Halafi ja Aluki teljel. https://twitter.com/AFP/status/1182225561319563264?ref_src=twsrc%5Etfw

Türgi kaitseministeerium teatas, et operatsioonid Põhja-Süürias on täna edukalt jätkunud. „Operatsioon Rahuallikas jätkus öö jooksul edukalt. Seatud eesmärgid saavutati. Operatsiooni jätkub edukalt, nagu plaanitud,” teatas kaitseministeerium Twitteris.

Türgi sõdurid Tel Abyadist idas. https://twitter.com/op_shield/status/1182192719797641216

Keeleline parandus: varem tõlkisime Türgi operatsiooni ingliskeelse nime põhjal "Rahukevadeks", aga türgi filoloogide teatel on korrektne tõlge "Rahuallikas". Vabandust!

SDF-i teatel lõid nad öösel tagasi Türgi maavägede esimese katse Tel Abyadi linna hõivata.

Türgi sõjalise operatsiooni esimesel päeval sai surma vähemalt kaheksa ja vigastada kümneid inimesi, teatasid Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF). „Kolm võitlejat ja viis tsiviilisikut said märtriteks. Kümneid tsiviilisikud on vigastada saanud ulatusliku valimatu Türgi suurtükitule tõttu kogu Kirde-Süüria piirijoonel olevates linnades,” teatas SDF-i operatsioonikeskus eile hilisõhtul.

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu eitas, et sõjalise operatsiooni sihtmärgiks on kurdid. Çavuşoğlu sõnul ei ole Türgi valitsusel „kurdi vendadega” mingeid probleeme, vaid eesmärk on kõrvaldada Süüriast terroristid.

USA president Donald Trump reageeris Türgi-vastaste sanktsioonide ettevalmistamisele kongressis, mida osaliselt toetab tema liitlane, senaator Lindsey Graham. „Lindsey ja mina tunneme erinevalt. Ma arvan, et Lindsey tahaks jääda sinna järgmiseks 200 aastaks ja võib-olla lisada paarsada tuhat inimest igasse kohta. Aga ma ei nõustu Lindseyga selles asjas. Aga ma ütlen teile, et ma nõustun sanktsioonidega,” ütles Trump. Trump lisas, et reageeriks palju karmimalt kui sanktsioonidega, kui Türgi president Recep Tayyip Erdoğan „ei tee seda nii humaansel viisil kui võimalik”.

Türgi kaitseministeerium teatas eile, et riigi relvajõud andsid löögi kokku 181 sihtmärgile Süürias. „Türgi relvajõud andsid Rahuallika operatsiooni raames õhujõudude ja tuletoetuselementide poolt löögi 181 terroriorganisatsiooni sihtmärgile,” teatas ministeerium Twitteris.

USA välisminister Mike Pompeo nimetas väiteid, et USA vägede väljatõmbamine Kirde-Süüriast oli roheline tuli kurdide tapatalgutele, valeks. „Ühendriigid ei andnud Türgile rohelist tuld,” ütles Pompeo intervjuus telekanalile PBS. Küsimusele, kas ta isiklikult on muutnud oma arvamust, et kurdide omakaitsevägi YPG on USA liitlane, vastas Pompeo, et türklastel on legitiimsed julgeolekumured. „Me oleme sellest rääkinud. Ma olen rääkinud sellest korduvalt. Neil on terrorioht riigi lõunaosale. Me oleme teinud tööd, et tagada, et oleme teinud kõik, mida suutsime, et hoida ära, et see terrorioht tabaks inimesi Türgis, püüdes samal ajal saavutada, mis on Ameerika parimates huvides; radikaalse islamiterrorismi oht lähtub Süüriast, me jätkame selle tegemist,” ütles Pompeo. Pompeo ei vastanud otse korduvale küsimusele, kas USA võtab vastutuse Süürias toimuva tagajärgede eest.

USA president Donald Trump kommenteeris täna Valges Majas ajakirjanike ees võimalust, et ISIS-e võitlejad pääsevad vabadusse: "Noh, eks nad põgenevad Euroopasse, kus on nende kodu."

AP: Türgi õhulöökides ja kahuritules on hukkunud vähemalt seitse tsiviilisikut

Türgi kaitseministeeriumi teatel alustasid maaväed pealetungi. https://twitter.com/Metin4020/status/1182016993676976131

Üks USA kaitseametnik teatas CNN-le, et juba on näha, et Türgi sissetung Süüriasse avaldab sealsetele USA juhitud ISIS-e-vastastele operatsioonidele kahjulikku mõju.

SDF avaldas oma video konfliktipiirkonnast. https://twitter.com/DefenseUnits/status/1182010156244246528

Pommitatud alade kaart. https://twitter.com/op_shield/status/1182002776332734465

Halvad uudised al-Holi laagrist, kus elab umbes 60 000 ISIS-ga seotuses kahtlustatavat inimest, enamik neist naised ja lapsed. Laagri esindaja kinnitas portaalile Middle East Eye, et viimase kolme päeva jooksul on seal puhkenud kaos. "Rünnatakse valvureid ja laagri töötajaid, lisaks pannakse telke põlema ja valmistatakse lõhkeseadeldisi."Kurikuulsa laagri saatus on Türgi rünnaku üks suuri murekohti. Pildil laagri asukad sel suvel.

Türgi presidendi nõunik teatas USA meediale antud usutluses, et Türgi ei soovi vastutust vangis istuvate äärmuslastega tegelemiseks täiesti oma õlule võtta. „Mis puudutab neil aladel vangis olevaid ISIS-e võitlejaid, kuhu me liigume, siis loomulikult on alguses meie prioriteediks neis piirkondades tagada julgeolek ja stabiilus. Aga me tahaksime siiski näha, et laagrite haldamine saaks rahvusvahelise kogukonna ühiseks pingutuseks,“ teatas Gülnur Aybet CNN-le.

https://twitter.com/Liveuamap/status/1181993168948154370

Uudiseid tuleb ka Brüsselist: mitmed EL-i diplomaatilised allikad kinnitasid väljaande Spiegel Brüsseli korrespondendile, et EL tahtis eile Türgi sissetungi suhtes teha seda hukka mõistvat ühisavaldust, kuid Ungari vetostas selle.

Piiri ääres elavad süürlased täna Türgi rünnakute eest põgenemas.

Donald Trump teatab avalduses, et USA ei toeta Türgi rünnakut ja on Ankarale selgeks teinud, et peab seda halvaks mõtteks. "Piirkonnas pole USA sõdureid. Esimesest päevast alates, mil ma poliitilisele areenile astusin, tegin selgeks, et ma ei taha neis mõttetutes lõpututes sõdades võitlemist - eriti neis, mis ei tule USA-le kasuks," seisab Trumpi tekstis. Trump lisab, et nüüd vastutab Türgi selle eest, et ISIS-e võitlejad jääks jätkuvalt trellide taha ja äärmusühendus ei tõstaks üheski vormis Süürias taas pead.

Valge Maja on teinud avalduse: https://twitter.com/W7VOA/status/1181978584656863233

Kurdi allikate sõnul pommitasid Türgi lennukid 50 kilomeetrit Süüria piirist seespool.

Kurdide juhitud väed on peatanud oma ISIS-e-vastase operatsiooni ja keskenduvad nüüd Türgi rünnakule, teatas üks anonüümseks jääda soovinud USA ametnik CNN-le.

CNN edastab, et Süüria põhjaosas on puhkenud täielik segadus. Kurdi kontrolli all olevate alade elanikud üritavad piirkonnast pageda: teed on umbes, sajad pered põgenevad samal ajal, mootorrattal on näha viie-kuut inimest korraga. Kaugemalt on märgata mitmeid musta suitsu sambaid.

ÜRO julgeolekunõukogu peab homme suletud uste taga Türgi rünnaku teemal kohtumise. Reutersiga rääkinud diplomaatide sõnul kutsusid 15-liikmelise kogu kokku Prantsusmaa, Suurbritannia, Saksamaa, Belgia ja Poola.

Oodatakse Valgest Majast ja Pentagonist reaktsiooni, kuid USA riigipea Donald Trumpi Twitteri on oma tänastes värskestes posititustes jätkuvalt ametis tagandamiskatse nüanssidega. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1181968273333719041

Qamishli linn https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1181964990032596995

Tal Abyadi linnast lahkuvad elanikud. https://twitter.com/NPA_SY/status/1181960023578165249

Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) teatasid, et kõik ISIS-e vastu käimasolnud operatsioonid on peatatud.

Lisaks kahuritulele tegelevad Türgi väed hetkel piirilt betoontõkete eemaldamisega, maavägede sissetungi pole veel toimunud.

Tausta avab USA endine Süüria-erisaadik Brett McGurk, kelle sõnul oli rünnaku alla sattunud piirilinn Tal Abyad paari aasta eest ISIS-e värav Türgisse, kusjuures Türgi ei teinud palvetele vaatamata olukorra lahendamiseks midagi. https://twitter.com/brett_mcgurk/status/1181956885303267328

SDF aga palub, et USA kehtestaks Põhja-Süüria kohal Türgi lennukitele lennukeelutsooni.

USA esindajatekoja vabariiklaste liider kutsub üles pealetungi lõpetama ja hoiatab, et Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) ründamine kahjustab võitlust ISIS-e ja al-Qaidaga. https://twitter.com/GOPLeader/status/1181954890735722501

NATO peasekretär Jens Stoltenberg: tuleb vältida tegusid, mis võivad regiooni stabiilsust veelgi vähendada, pingeid süvendada ja uusi kannatusi põhjustada. Arvestan sellega, et Türgi näitab üles vaoshoitust.

Mitmes Euroopa linnas on kurdid juba meeleavaldustele kogunemas, pildil protestikogunemine Roomas. Foto: EPA.

Türgi kaitseministeerium teatas, et kell 16 alanud operatsiooni eesmärk on tagada piiri turvalisus, vältida terrorikoridori teket, neutraliseerida terroristid, sealhulgas ISIS ja kurdide Töölispartei (PKK/YPG). Samuti luua tingimused Süüria põgenike naasmiseks kodudesse. Operatsiooni nimi on "Rahuallikas."

Kurdide poolt on seni antud Türgi vägede pihta hajusat miinipildujatuld, kurdide väitel on nende poolel hukkunud kuus tsiviilisikut.

Põhja-Süürias viibib lisaks USA vägedele ka väike hulk Prantsuse ja Briti eriüksuslasi. Läänlaste sülle ähvardab ootamatult langeda ülesanne hakata valvama lõuna pool vangilangenud ISIS-e võitlejaid ja pereliikmeid, kui kurdi võitlejad piiri äärde rindele siirduvad.

Prantsusmaa ja Ühendkuningriik kutsuvad kokku ÜRO julgeolekunõukogu erakorralise istungi, teatas Prantsuse valitsus, kes mõistis Türgi pealetungi otsustavalt hukka.

Trumpi üldiselt ustav toetaja, senaator Lindsey Graham ei hoia seekord sõnu tagasi, nimetades presidendi otsust kurdide "häbiväärseks hülgamiseks." Nüüd on tagatud, et ISIS tuleb tagasi, arvab Graham. https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/1181941868206133248

Põgenikud piirialadel. https://twitter.com/BaxtiyarGoran/status/1181935597096714241

Venemaa mõistab Türgi pealetungi hukka ja nimetab seda Süüria suveräänsuse rikkumiseks. Sama tegi täna varem Süüria valitsus, kes viitas siiski, et "teatud organisatsioonid" tõmbasid endale ise häda kaela, et USA-ga liitu otsisid.

Türgi ajakirjanduses avaldatud plaani järgi alustatakse rünnakut droonide, lennukite ja suurtükiväe löökidega, siis sisenevad kurdide territooriumile põhja ja lääne poolt Türgi väed ja nende Süüria mässulistest (türkmeenid ja araablased) liitlased. Maavägede sissetungi oodatakse täna õhtul või öösel. https://twitter.com/ragipsoylu/status/1181503089473458176

Konfliktijoone praegune kaart koos Türgi antud löökidega, allikas portaal liveuamap.com. Rünnakuga tegid algust Türgi õhuväe lennukid F-16, pommitades kella 16 paiku Ras Al-ayni asulat.

Praegu annab Türgi piirialadel kurdi positsioonide pihta kahurituld ja toimuvad ka õhurünnakud. https://twitter.com/Dalatrm/status/1181924914644885504