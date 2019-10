BLOGI, VIDEO, KAART | Türgi väed alustasid rünnakut Süüria põhjaosale, operatsioon kannab nime "Rahukevad"

Türgi alustas Süürias pealetungi

Mitmes Euroopa linnas on kurdid juba meeleavaldustele kogunemas, pildil protestikogunemine Roomas. Foto: EPA.

Türgi kaitseministeerium teatas, et kell 16 alanud operatsiooni eesmärk on tagada piiri turvalisus, vältida terrorikoridori teket, neutraliseerida terroristid, sealhulgas ISIS ja kurdide Töölispartei (PKK/YPG). Samuti luua tingimused Süüria põgenike naasmiseks kodudesse. Operatsiooni nimi on "Rahukevad."

Kurdide poolt on seni antud Türgi vägede pihta hajusat miinipildujatuld, kurdide väitel on nende poolel hukkunud kuus tsiviilisikut.

Põhja-Süürias viibib lisaks USA vägedele ka väike hulk Prantsuse ja Briti eriüksuslasi. Läänlaste sülle ähvardab ootamatult langeda ülesanne hakata valvama lõuna pool vangilangenud ISIS-e võitlejaid ja pereliikmeid, kui kurdi võitlejad piiri äärde rindele siirduvad.

Prantsusmaa ja Ühendkuningriik kutsuvad kokku ÜRO julgeolekunõukogu erakorralise istungi, teatas Prantsuse valitsus, kes mõistis Türgi pealetungi otsustavalt hukka.

Trumpi üldiselt ustav toetaja, senaator Lindsey Graham ei hoia seekord sõnu tagasi, nimetades presidendi otsust kurdide "häbiväärseks hülgamiseks." Nüüd on tagatud, et ISIS tuleb tagasi, arvab Graham. https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/1181941868206133248

Põgenikud piirialadel. https://twitter.com/BaxtiyarGoran/status/1181935597096714241

Venemaa mõistab Türgi pealetungi hukka ja nimetab seda Süüria suveräänsuse rikkumiseks. Sama tegi täna varem Süüria valitsus, kes viitas siiski, et "teatud organisatsioonid" tõmbasid endale ise häda kaela, et USA-ga liitu otsisid.

Türgi ajakirjanduses avaldatud plaani järgi alustatakse rünnakut droonide, lennukite ja suurtükiväe löökidega, siis sisenevad kurdide territooriumile põhja ja lääne poolt Türgi väed ja nende Süüria mässulistest (türkmeenid ja araablased) liitlased. Maavägede sissetungi oodatakse täna õhtul või öösel. https://twitter.com/ragipsoylu/status/1181503089473458176

Konfliktijoone praegune kaart koos Türgi antud löökidega, allikas portaal liveuamap.com. Rünnakuga tegid algust Türgi õhuväe lennukid F-16, pommitades kella 16 paiku Ras Al-ayni asulat.

Praegu annab Türgi piirialadel kurdi positsioonide pihta kahurituld ja toimuvad ka õhurünnakud. https://twitter.com/Dalatrm/status/1181924914644885504