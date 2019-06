BLOGI ja VIDEO | Võit Eesti diplomaatiale! Eestist saab julgeolekunõukogu mittealaline liige

ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliste liikmete valimised

President Kaljulaid: Eesti jõudmine ÜRO Julgeolekunõukogusse on ajalooline samm „See tänane kõigi maailma riikide poolt tehtud otsus, et just Eesti on järgmisel kahel aastal paslik kuuluma ÜRO julgeolekunõukogusse, aitab meil seista senisest paremini meie riigi ja meie inimeste huvide eest. See aitab meil seista parema maailma eest. Väärtuste eest, ilma milleta poleks meil ja paljudel teistel riikidel ja rahvustel maailmas kohta,“ ütles president Kaljulaid pärast Eesti valimist julgeolekunõukogusse. Vabariigi Presidendi sõnul on Eesti jaoks oluline, et kehtiks rahvusvaheline õigus, kõikjal austataks inimõigusi ja maailm põhineks reeglitel ja kokkulepetel, sest vastasel korral maksaks vaid huvid ja jõud. „Eesti on alates iseseisvuse taastamisest hoidnud seda joont, et oma otsused rahvusvahelises kogukonnas teeme väärtuspõhiselt. Selle eest oleme pälvinud usalduse ja seda joont peame hoidma ka edaspidi. Kuulumine ÜRO julgeolekunõukogusse on Eesti jaoks ajalooline samm. See on järgmine kiht meie kaitsekilbil – ühelt poolt on meil suuremad võimalused kui eales varem rääkida kaasa maailma asjades, teisalt suureneb meie tuntus ja meie sõna kaal,“ ütles president Kaljulaid. Riigipea tänas ka kõiki, kes on Eesti pürgimisse ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks 14 aasta jooksul panustanud. Samuti tänas riigipea Eestiga koos julgeolekunõukogu kohale kandideerinud Rumeeniat ning õnnitles Nigerit, Tuneesiat, Vietnami ning St Vincent ja Grenadiine, kes valiti täna koos Eestiga julgeolekunõukogusse aastateks 2020-21.

Eesti presidendi ümber on tekkinud tohutu sülem õnnitlejaid, ÜRO president kutsub delegatsioone korrale, et nood oma kohale naaseksid.

Eesti 132 häältRumeenia 58 häält. Kokku hääletas 190 riiki, 1 sedel oli kehtetu, erapooletud olid kaks riiki. Eesti pääses sellega julgeolekunõukogu mitte-alaliseks liikmeks aastatel 2020-2021.

Kuigi Eesti toetus oli võimas, ei kogunud Eesti veel vajalikku 2/3 häältest. Järgmine voor toimub kohe uuesti, kus on lootus, et Eesti toetus tõuseb üle 129 hääle.

Saint Vincent ja Grenadiinid said 185 häält, El Salvador 6 häält. El Salvador jääb niisiis ukse taha, St Vincent ja Grenadiinid on kõige väiksem riik, mis eales julgeolekunõukogusse pääsenud.

Eesti 111, Rumeenia 78. Muuhulgas said hääli ka Gruusia ja Läti, mõlemad 1 hääle. Kaks riiki jäi hääletuses erapooletuks, seega hääletas Ida-Euroopa plokis kokku 191 riiki.

Nigeeria 191 häält.

Tuneesia 190 häält.

Haruldane hääletus, sest kohal on kõik 193 liikmesriiki. Vietnam ostutus valituks 192 häälega.

Kohe-kohe selguvad esimesed tulemused. Presiidumile anti valimistulemused ümbrikuga just kätte. Meeldetuletuseks: Eestil on vaja saada 2/3 häältest, ehk 129 häält. See on üsna ebatõenäoline, kuid lootus on saada Rumeeniast rohkem, et edasistes voorudes nende taha toetus tuleks.

Tõeline riigimees. Kersti Kaljulaid õnnitles Rumeeniat eduka kampaania puhul. Rumeenia esindajad on keeldunud intervjuudest Eesti väljaannetele ning eilsel kampaania lõpuüritusel olid nad oma kõnedes eriti sõjakad, kuulutades, et maailma julgeolekunõukoguga saab võidelda vaid suur, kogemustega riik, nagu Rumeenia, mitte pisikene Eesti.https://twitter.com/KerstiKaljulaid/status/1137010252006789120

Eile andis välisminister Urmas Reinsalu Delfile intervjuu, milles rõhutas, et kuigi tema sai kampaaniaga tegelemise ülesande alles hiljuti, on ta saanud viimaste nädalatega pidanud maha hulga telefonikõnesid maailma eksootiliste kantide riigipeadega. Tõde, kas neist kõnedest ka kasu on olnud, selgub peagi. http://www.delfi.ee/article.php?id=86454089

Mis siis saalis praegu toimub? President jalutab mööda saali ringi, ajab veel viimaseid jutte ning kannatamatult oodatakse esimese hääletuse tulemust. See näitab selgelt, milline lootus Eestil on. Isegi kui esimese vooruga ei tule kokku 129 vajalikku häält, peaks Eesti ideaalis olema Rumeeniast ees, sest teistes voorudes hakkab hääletus koonduma esimese populaarsema kandidaadi taha. Eesti esindajad on öösel väga vähe maganud, meeleolud on kindlasti ärevad.

Juhul kui oled elanud kivi all, siis täna hommikul ilmus värske väljanägemise saanud Eesti Päevalehes on väike ülevaade, mis see julgeolekunõukogu on ja miks Eesti sinna üleüldse pürgib. http://www.delfi.ee/article.php?id=86442551

Esimene hääletusvoor on seega juba napi 20 minutiga saanud ühele pool, esimesed tulemused selguvad 40 minuti pärast. Eesti delegatsioon jalutab mööda saali, omavahel aetakse juttu. Vahetult enne valimiste algust võis märgata Eesti diplomaate mööda saali kõndimas ning viimaseid toetuskirju edastamas.

Omavahel on vastamisi Eesti ja Rumeenia. Blokkides võistlevad ilma konkurendita Nigeeria, Tuneesia ja Vietnam. Saint Vincent ja Grenadiinid said ootamatult konkurendi eile, kui 24 h enne hääletust avaldas tahtmist nõukogusse pääseda El Salvador.

Valimised on alanud ning heal juhul selgub juba täna, kas Eesti pääseb ÜRO julgeolekunõukogu mitte-alaliseks liikmeks. Perioodiks 2020-2021 valitakse viis riiki, vastavalt kaks Aafrika grupist, üks Aasia ja Vaikse ookeani grupist, üks Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide hulgast ning üks Ida-Euroopast.