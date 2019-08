BLOGI ja FOTOD | Putin pressikonverentsil Helsingis: soovime taastada täiemõõdulisi suhteid Euroopa Liiduga

Presidendid kohtuvad kõigepealt Helsingi presidendilossis, kus toimub vestlus kinniste uste taga, millele järgneb pressikonverents.

Hiljem sõidavad presidendid Suomenlinnasse, kus süüakse ühiselt lõunat.

Vladimir Putini visiit Soome

Pressikonverents sai sellega läbi, presidendid lahkuvad õhtusöögile.

Putini sõnul ei sõltu asi siinkohal venelastest, vaid meie Euroopa partneritest. Euroopa on juba nõustunud ostma USA sõjatööstuselt, järsku läheb USA-l korda eurooplasi veenda ka vedelgaasi neilt ostma. Aga see sõltub juba eurooplastest.

Interfax küsib Nord Stream 2 kohta: rünnakud projektile jätkuvad, kas valitseb oht, et toru ei valmigi.

Niinistö: USA on teatanud, et ei paiguta Euroopasse keskmaarakette. Tegemist on aga nüüd olukord, mida ei sätesta lepingud ja seetõttu tekitab see Euroopas muret. Loodame, et tulevad kõnelused uue leppe sõlmimiseks.

Vene ajakirjanik tahtis saada kommentaari uudisele, et USA katsetas keskmaaraketti. Tegemist on esimese katsetusega pärast INF-leppest lahkumist. Putin: oleme nähtu üle pettunud. Tegemist oli keskmaaraketiga, mis startis maalt. Seega oleks tegu INF-i leppe rikkumisega, lisaks ohustab see julgeolekut.

Niinistö: oleks kergemeelne öelda, et "õnneks meil midagi sellist pole". Meil on kontaktid administratsiooni ja kodanikuühenduste vahel ning see on üks põhjus, miks Soomes selliseid demonstratsioone pole.

Putin: on olemas seaduslikud võimalused enda huvide kaitsmiseks. Pöörduda kohtusse. Vähemalt üks selline juhtum on lõppenud kaebaja jaoks positiivselt.

Putin: Moskvas toimuv on seotud valimiseelse situatsiooniga. Pretendendid rikkusid valimiskorda.

Putin: Venemaa ju järgib. Ka mujal Euroopas on palju suuremaid demonstratsioone, s.h poliitilisi, kus tagajärjed osavõtjate vastu on märksa rängemad. Tuhanded vigastatud, s.h rasked, mitmed hukkunud ja viga saanud korrakaitsjad.

Küsimus Soome poolelt - miks ei järgi Venemaa Euroopa Nõukogu paika pandud inimõigusnorme? Soome ju nii toetas Venemaa hääleõiguse taastamist.

Putin: soovime taastada täiemõõdulisi suhteid Euroopa Liiduga. Arvestame, et EL-i uus juhtkond rakendab meetmeid nende taastamiseks.

Putin: Areneb turism. 3,5 miljonit venemaalast külastas Soomet ja pool miljonit soomlast Venemaad. Soomlaste hulk kasvab, kuna 1. oktoobrist rakenduvad Peterburi ja Leningradi oblasti külastamiseks elektroonilised viisad.

Putin kiidab ka keskkonna- ning kultuurialast koostööd ja eelseisvaid üritusi.

Putin: Oleme tänulikud Soomele, et see suhtub pragmaatiliselt "suurde Euroopa projekti" Nord Stream 2 - ja just täna lõppesid tööd Soome majandusvetes.

Putin: meievaheline kaubavahetus oli 7 miljardit dollarit ning meil on 7000 ühisettevõtet.

Putin: olen oma kolleegiga kõiges nõus. Koostöö jätkub kõigis valdkondades.

Niinistö: on väga tervitatav, et Venemaa osaleb Euroopas eksisteerivates inimõiguste tagamise mehhanismides (tervitas Venemaa hääleõiguse taastamist OSCE-s)

Putin on Niinistö sõnul lubanud, et töötab Arktika muutmise nimel süsinikuheidete vabaks.

Jutt käib turismi- ning kaubandussuhete sujuvast kulgemisest ning keskkonnaalasst koostööst, mis kõik kulgevat plaanipäraselt.

Presidendi astusid ajakirjanike ette. Sauli Niinistö kutsub Vladimir Putinit eesnime pidi.

Presidendid astusid ajakirjanike ette.

https://twitter.com/TPKanslia/status/1164185879482642434

Soome ajakirjanikud saavad Putinile esitada kaks küsimust. Nagu kirjutab Helsingin Sanomat, lepivad ajakirjanikud kõigepealt isekesksis kokku, mida Vene riigipealt küsida ja siis valivad välja, kes neid ühistööna valminud päringuid esitab.

Delegatsioonid on jõudnud kohtumislaua taha.

Putini ja Niinistö käepigistus.

Putin saabus Helsingi presidendilossi, mille ees võttis ta vastu Niinistö.

Helsingi politsei tuletas meelde, et laevareisijad ei pääse Kauppatori kaudu Katajanokka terminali (sealt väljub Viking Line’i laev Tallinna) ega Olümpiaterminali. Sõita tuleb Lõuna-Helsingi kaudu mööda Tehtaankatut. https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1164165621418012673?ref_src=twsrc%5Etfw

Putin väljus lennukist ja asus autoga teele presidendilossi suunas.

Üks Venemaa presidendilennukitest Il-96-300 maandus Helsingi-Vantaa lennuväljal.

Soome presidendi kantselei hinnangul hilineb Putini ja Niinistö pressikonverentsi algus ligi kahe tunni võrra. Uue hinnangu järgi algab pressikonverents kell 17.50. Algselt pidi pressikonverents algama kell 16.15. https://twitter.com/TPKanslia/status/1164158337715335168?ref_src=twsrc%5Etfw

Moskvast tõusis õhku ka teine lennuk Il-96-300.

Teatatakse, et pressikonverentsil on lubatud küsida kokku neli küsimust ja täpsustavad küsimused ei ole lubatud. Kaks küsimust on reserveeritud Soome ja kaks Vene ajakirjanikele.

Ajalehe Ilta-Sanomat andmetel saabub Putin aga alles kell 16.20.

Soome lennujaamade operaatorfirma Finnavia töötajate sõnul sabub Putini lend alles kell 16.

Politsei tühjendas Pohjoisesplanadi kasutades ajateenijate abi. USA turistid olid pahased, et Putin rikkus ära nende puhkusepäeva. https://twitter.com/AnttiPilke/status/1164150018032488451?ref_src=twsrc%5Etfw

Putini lennuk on igal juhul õhus. https://twitter.com/YLESulasma/status/1164144304568377344?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/putin-saabub-visiidile-soome-vahemalt-tunnise-hilinemisega?id=87191205

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/helsingis-trahviti-putini-visiidi-ajaks-kehtestatud-lennukeeldu-rikkunud-droonilennutajat?id=87191011