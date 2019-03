Björn Wahlroos: Eestit ei saa kaitsta, kui Soome ei ole NATO liige

Wahlroosi arvates oleks soomlastel parlamendivalimiste eel põhjust rääkida ka NATO liikmelisusest. Mitte seetõttu, et kardetaks, et Venemaa ründab Soomet, vaid seetõttu, et Eestit ei saa kaitsta, kui Soome ei ole NATO liige, vahendab Talouselämä.

„Ainus asi, mis kõrvaldab Eesti Vene kindralite optsiooninimekirjast, on see, et Soome on NATO liige,” lausus Wahlroos.