BioNTech: meie koroonavaktsiin töötab ülimalt tõenäoliselt ka uue Briti tüve vastu

Şahin ütles pressikonverentsil, et tema meeskond on teinud tööd, et teha kindlaks, kas vaktsiin töötab Briti viirusetüve vastu või tuleb seda kohandada. Tulemused saavad Şahini sõnul selgeks kahe nädala jooksul, vahendab Guardian.

„Me ei tea hetkel, kes meie vaktsiin suudab pakkuda kaitset selle uue variandi vastu,” ütles Şahin päev pärast seda, kui vaktsiini kiitis kasutamiseks heaks Euroopa Liit. „Aga teaduslikult on ülimalt tõenäoline, et selle vaktsiini immuunvastus saab hakkama ka uute viiruse variantidega.”

Şahin ütles, et Suurbritannias avastatud variandil on üheksa mutatsiooni ühe asemel.

Şahini sõnul on aga Briti variandi proteiinid 99% samad kui teistel tüvedel ning seetõttu on BioNTechil „teaduslik kindlus”, et nende vaktsiin mõjub. „Me usume, et ei ole põhjust muretseda,” ütles Şahin.

Kui vaktsiin vajab uue variandi jaoks kohandamist, saab BioNTech seda teha umbes kuue nädalaga, teatas Şahin. Siiski peaksid järelevalveorganid selle kohandatud vaktsiini uuesti heaks kiitma.

Küsimusele, millal elu taas normaalseks muutub, vastas Şahin, et vaktsiinidel võib hakata olema korralik mõju nakatumisarvudele alles suve lõpuks. „Me vajame normaalsuse uut definitsiooni,” ütles Şahin. „Viirus jääb meiega järgmiseks kümneks aastaks.”

Koos Pfizeriga välja töötatud BioNTechi vaktsiin on saanud kasutusloa juba enam kui 45 riigis.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!