Bideni uus majandusabi pakett näeb ette 2000 dollari suuruseid väljamakseid inimestele sõltuvalt sissetuleku suurusest

Detsembris kongressis vastu võetud majanduspakett sisaldas 600 dollari suurust väljamakset vaatamata mõlema erakonna poliitikute üleskutsetele summat suurendada. Bideni plaan näeb ette sellele 1400 dollari lisamist nii, et kokku tuleb 2000 dollarit kõigile, kellel selleks õigus on, vahendab CNN.

Eelmise abipaketiga kevadel maksti ameeriklastele välja 1200 dollarit.

Uue väljamakse suurendamist nõudsid sõltumatu senaator Bernie Sanders ja vabariiklasest senaator Josh Hawley ning seda toetas ka president Donald Trump.

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell oli esialgu vastu eraldi eelnõule väljamakse summa suurendamiseks, aga et demokraadid võtavad peagi ka senati ja seega kogu kongressi oma kontrolli alla, on Bidenil tõenäoliselt olemas hääled suuremate kulutuste heakskiitmiseks.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer on öelnud, et üks esimesi eelnõusid, mis ta tahaks vastu võtta, kui temast saab senati enamuse juht, oleks väljamakse tõstmine 2000 dollarini.

Need, kellel on õigus see väljamakse saada, võivad saada kuni 1400 dollarit lisaks 600-le, mida hakati juba jaanuaris välja maksma.

600 dollari väljamaksmine sõltub suuresti sissetulekust. Need kes teenivad vähem kui 75 000 dollarit aastas, saavad kogu summa. Täies mahus saavad väljamakse ka perekonnapead, kes teenivad vähem kui 112 500 dollarit aastas ja abielupaarid, kes teenivad kahe peale alla 150 000 dollari aastas. Nemad saavad 600 dollarit ka iga alla 17-aastase lapse pealt.

Iga saja dollari pealt sissetulekus, mis ületab 75 000 dollarit, kahaneb väljamakse viie dollari võrra. Lasteta üksikud inimesed ei saa enam midagi alates sissetulekust 87 000 dollarit aastas ja lastetud abielupaarid alates sissetulekust 174 000 dollarit aastas.

Dokumentideta sisserändajad, kellel ei ole sotsiaalkindlustusnumbrit, väljamakset ei saa. Nende abikaasad ja lapsed sotsiaalkindlustusnumbri omamise korral aga saavad.