Bideni sõnul peab Trumpi ametikuriteo kohtuprotsess senatis toimuma. Esindajatekoda andis süüdistuse senatile üle

Biden andis Valges Majas lühikese intervjuu. Ta tunnistas mõju, mis protsessil võib olla tema seadusandlikule päevakorrale ja kabineti liikmete ametisse nimetamistele, aga ütles, et mõju võib olla halvem, kui seda ei toimu.

Biden ütles CNN-ile, et ta usub, et tulemus oleks erinev, kui Trumpil oleks veel kuus kuud ametiaega järel, aga ütles ka, et ei usu, et 17 vabariiklasest senaatorit hääletavad Trumpi süüdimõistmise poolt.

„Senat on muutunud pärast seda, kui mina seal olin, aga ta ei ole nii palju muutunud,” ütles Biden.

Esindajatekoja esindajad käivitasid eile ametlikult Trumpi teise ametikuriteo kohtuprotsessi, kõndides senati istungitesaali ja lugedes ette Trumpi-vastase süüdistuse.

See protsess on varjutanud Bideni esimesi päevi presidendiametis, kuna ta on püüdnud leida tasakaalu kohtuprotsessi toetamise ja ühtsussõnumi levitamise vahel. CNN-i andmetel suhtusid Biden ja tema meeskond alguses jahedalt administratsiooni ametiaja alustamisse endisele presidendile keskendumisega, sest Biden on lubanud „uue lehekülje pöörata”.

Et aga on ilmnenud rohkem ärevust tekitavaid üksikasju 6. jaanuari Kapitooliumi ründamise kohta, on Bideni abid leidnud, et protsessi aeglustamine või katse seda kuidagi juhtida võiks lõhestada demokraatide ridu.