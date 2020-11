Bideni sõnul on Trumpi tegevus piinlik, aga see ei takista võimu ülevõtmist

Biden nimetas Trumpi keeldumist valimiskaotust tunnistada piinlikuks asjaks, mis presidendi pärandile kasuks ei tule. Siiski ütles Biden eile Delaware’is ajakirjanikele, et usub, et vabariiklased tunnistavad lõpuks ikkagi tema võitu, vahendab CNN.

Trumpi administratsiooni keeldumine ülevõtmisprotsessi alustamisest „ei muuda üldse selle dünaamikat, mida me oleme suutelised tegema”, teatas Biden. „Me ei näe midagi, mis meid kinni hoiaks, päris ausalt.”

Trumpi ametisse nimetatud Emily Murphy juhitud ametkonna General Services Administrationi keeldumine seadusega ette nähtud sammu astumisest ja Bideni ametlikult valitud presidendiks (inglise keeles president-elect) nimetamisest on blokeerinud 6,3 miljoni dollari ülekandmise Bideni ülevõtmismeeskonnale vajalike tegevuste finantseerimiseks. Selle tõttu ei ole Bideni ülevõtmismeeskond saanud ka ligipääsu föderaalagentuuridele ja Biden ise igapäevast presidendi luurebriifingut.

Biden ütles, et need briifingud oleksid kasulikud, aga mitte hädavajalikud, ja tema meeskond saab läbi ka ilma finantseeringuta.

„Me kavatseme lihtsalt jätkata nii nagu oleme seda teinud. Me kavatseme teha täpselt kõike seda, mida me teeksime, kui ta oleks kaotust tunnistanud ja öelnud, et me võitsime, mida me oleme teinud. Nii et miski tegelikult ei muutu,” ütles Biden.

Biden ei pidanud võimalikuks kohtukaebuse esitamist, et ülevõtmisprotsessi jõuga alustada.

Esmaspäeval nimetas Biden oma 13-liikmelise koroonaviiruse töögrupi ja eile agentuuridega tutvumise meeskondade liikmed. Ta ütles, et loodab avalikustada vähemalt mõned ministrikandidaadid enne tänupüha, mis on novembri neljas neljapäev.

Trump on seni keeldunud valimistulemusi tunnustamast ja esitanud valesüüdistusi valimiste võltsimise kohta. Ta on mobiliseerinud nende väidete taha vabariiklaste rahvuskomitee kampaania, esitanud kohtukaebusi ja andnud pressikonverentse.

Ka Trumpi ministrid on reaalsuse eitamisse kaasatud. Justiitsminister William Barr andis esmaspäeval föderaalprokuröridele käsu uurida valimiste võltsimise süüdistusi enne seda, kui osariigid tulemused lähinädalatel kinnitavad, mille peale lahkus ametist justiitsministeeriumi valimiskuritegude alane tippametnik.