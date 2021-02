Biden võttis telefonivestluses Xi’ga jutuks Xinjiangi, Hongkongi, Taiwani ja majanduse

Biden rääkis ka kaubandusest, Hongkongi meeleavalduste mahasurumisest ja pingetest seoses Taiwaniga, vahendab BBC News.

Hiina riigitelevisiooni teatel hoiatas Xi, et halvad suhted oleksid katastroof mõlema riigi jaoks.

Kõne toimus enne Hiina aastavahetust, mida peetakse hea tahte žestiks.

„Ma ütlesin talle, et teen Hiinaga koostööd, kui see on Ameerika rahvale kasulik,” kirjutas Biden pärast vestlust Twitteris.

Valge Maja teatas oma avalduses, et president rõhutas oma fundamentaalset muret Pekingi väljapressiva ja ebaõiglase majandustegevuse, Hongkongi mahasurumise, Xinjiangi inimõiguste rikkumise ja üha iseteadlikuma tegevuse üle regioonis, sealhulgas Taiwani suhtes.

Vahetati arvamusi ka koroonaviiruse pandeemia ja muude tervishoiuküsimuste, kliimamuutuse ning relvade leviku ärahoidmise üle.

Hiina kesktelevisioon CCTV teatas, et riigipeadel oli „süviti arvamuste vahetus kahepoolsete suhete ning suuremate rahvusvaheliste ja regionaalsete küsimuste üle”.