Biden: USA liitub taas Pariisi leppega

189 Pariisi kliimaleppe osalisriiki peavad esitama oma ajakohastatud eesmärgid ÜROle aasta lõpuks. Tavaliselt oleks see juhtunud igal aastal toimuval ÜRO kliimakonverentsil, kuid pandeemia tõttu lükati üritus aasta võrra edasi.

Tippkohtumisel, mis peaks nüüd toimuma Glasgow's tuleva aasta novembris, hakatakse arutama rahalise toetuse andmist vaestele riikidele kliimamuutustega toimetulekuks ja rahvusvaheliste turureeglite täpsustamist heitkogustega kauplemisel.

Järgmise aasta võõrustaja Suurbritannia teatas sel kuul, et kavatseb järgmise kümnendi jooksul vähendada heitkoguste hulka 68% võrra ja lõpetada riigipoolse toetuse andmise fossiilkütuste tööstuse ekspordile.

ÜRO endine kliimajuht ja Pariisi leppe võtmeläbirääkija Christiana Figueres ütles laupäeval, et riigijuhtidel on kohustus suhtuda optimistlikult oma suutlikkuse kliimasoojenemist ohjeldada. "Sest kui me seda ei tee, on alternatiiv mõeldamatu," ütles ta. "Keegi meist täiskasvanutest tänasel päeval ei taha, et meil lasuks vastutus anda üle maailm, mis on õnnetuseks tulevastele põlvedele."