Biden: Trumpi plaan asendada USA ülemkohtu surnud kohtunik enne presidendivalimisi on võimu kuritarvitamine

Trump on öelnud, et nimetab reedel 87-aastaselt surnud liberaalse ikooni ja feministide lipukandja Ginsburgi asendajaks järgmisel nädalal naise, vahendab BBC News.

Demokraadid kardavad, et vabariiklased kindlustavad nüüd ülemkohtus aastakümneteks konservatiivse enamuse. Ideoloogiline tasakaal on üheksaliikmelises kohtus võtmetähtsusega.

Eile Philadelphia Konstitutsioonikeskuses esinenud Biden ütles, et president tegi selgeks, et asi on võimus.

„Ühendriikide konstitutsioon annab ameeriklastele võimaluse olla kuulatud ja nende häält tuleb kuulata... nad peavad selgeks tegema, et nad ei kannata seda võimu kuritarvitamist,” ütles Biden. „Ma pöördun nende senati vabariiklaste poole, palun järgige oma südametunnistust, laske inimestel rääkida, jahutage leeke, mis on meie riigi haaranud. Ärge hääletage kellegi kinnitamiseks, kes on nimetatud neil tingimustel, mis president Trump ja senaator McConnell lõid. Ärge minge sellele.”

Kaks vabariiklasest senaatorit Lisa Murkowski ja Susan Collins on toetanud hääletuse edasilükkamist novembrikuiste presidendivalimiste järgsele ajale. Kui nendega ühineks veel kaks vabariiklasest senaatorit, saaksid nad hääletuse blokeerida või seda vähemalt edasi lükata. Vabariiklastel on senatis kuueliikmeline enamus.

Kui hääletus jääb viiki, on otsustav hääl USA põhiseaduse järgi asepresident Mike Pence’il. Et seda vältida, püüab McConnell kindlustada vabariiklaste toetuse. Ta on juba võitnud senaator Lamar Alexanderi toetuse, keda on peetud üheks kaalukeeleks.

Biden ütles, et kui ta presidendivalimised võidab, tuleb Trumpi kandidaat tagasi võtta. Seejärel konsulteeriks ta mõlema partei senaatoritega, enne kui uue kandidaadi esitab.

Bideni sõnul oleks vale avaldada tema potentsiaalsete ülemkohtu kandidaatide nimekiri praegu, sest see seaks mõned neist rünnaku alla. Siiski ütles Biden, et tahab teha ajalugu ja nimetada ülemkohtusse esimese mustanahalise naise.

Trump on lubanud Ginsburgi asendaja viivitamata ametisse nimetada.

„Ma arvan, et see peaks olema naine, sest mulle tegelikult meeldivad naised palju rohkem kui mehed,” ütles Trump laupäeval kampaaniaüritusel Põhja-Carolinas Fayetteville’is.