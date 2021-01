Biden tõstatas esimeses telefonivestluses Putiniga muu hulgas küberspionaaži, valimistesse sekkumise ja Navalnõi teemad

Valge Maja teatel väljendas Biden muret Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi vahistamise, Venemaa väidetava ulatusliku küberspionaažikampaania ja väidetava pearaha maksmise pärast USA sõdurite tapmise eest Afganistanis. Kreml keskendus vastusele Bideni ettepanekule pikendada viimase alles jäänud relvastuskontrollilepingu kehtivust, vahendab Associated Press.

Kuigi Washingtoni ja Moskva ülevaated vestlusest keskendusid erinevatele elementidele, viitasid mõlemad sellele, et USA-Vene suhteid juhib vähemalt Bideni administratsiooni algusperioodil soov suhteid rohkem mitte kahjustada, aga ei ole ka mingit kiiret juba tehtud kahju parandada.

Lepiti kokku, et ametnike tasemel hakatakse kiiresti tööd tegema tuumarelvade piiramise lepingu New START viieaastase pikendamise nimel. Selle kehtivus lõpeb järgmisel kuul. Endise presidendi Donald Trumpi administratsioon lahkus kahest Venemaaga sõlmitud relvastuskontrollilepingust ja valmistus laskma New START-i kehtivusel ilma pikendamata lõppeda.

Erinevalt oma kahest eelkäijast, sealhulgas Trumpist, kes oli Putinist sisse võetud ja pehmendas sageli ka oma administratsiooni karme seisukohti Venemaa suhtes, ei ole Biden väljendanud lootust mingile „taaskäivitamisele” riikide vahelistes suhetes. Selle asemel on ta öelnud, et tahab erimeelsustega tegeleda ilma neid tingimata lahendamata või suhteid parandamata.

Samas ei otsi Biden muude probleemide tõttu Venemaaga ka otsest vastasseisu.

Kuigi lepiti kokku koostöös New START-i pikendamises enne selle kehtivuse lõppu 5. veebruaril ja ka muude strateegilise koostöö võimaluste otsimises, teatas Valge Maja, et Biden jäi kindlaks USA toetusele Ukraina suveräänsusele.

Biden tõstatas ka SolarWindsi küberrünnaku, milles süüdistatakse Venemaad, teated Venemaa makstud pearahade kohta USA sõdurite tapmise eest Afganistanis, sekkumise USA 2020. aasta valimistesse, Navalnõi mürgitamise ja meeleavalduste mahasurumise eelmisel nädalavahetusel Venemaal.

„President Biden tegi selgeks, et Ühendriigid tegutsevad kindlalt oma riiklike huvide kaitseks vastuseks Venemaa tegevusele, mis kahjustab meid või meie liitlasi,” teatas Valge Maja. Biden ütles Putinile, et USA kaitseb end ja tegutseb, mis võib tähendada muu hulgas uusi sanktsioone, et tagada, et Venemaa ei tegutseks karistamatult, teatasid ametnikud.